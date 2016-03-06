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المتحدث باسم حركة "فتح" : ترشيح البرغوثى لـ"نوبل" انتصار لكفاح شعبنا

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المتحدث باسم حركة "فتح" : ترشيح البرغوثى لـ"نوبل" انتصار لكفاح شعبنا المتحدث باسم حركة "فتح" : ترشيح البرغوثى لـ"نوبل" انتصار لكفاح شعبنا

>اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة، ترشيح الأرجنتينى ادلفو بيرز إسكيفيل، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1980، للمناضل الأسير مروان البرغوثى لجائزة نوبل لعام 2016 ، انتصارا لنضال الشعب الفلسطينى وتعبيرا عن الإيمان العميق بعدالة القضية الفلسطينية وشرعية الكفاح الوطنى الفلسطينى لاسترداد الحقوق.

وأشاد أبو عيطة - فى بيان صحفى مساء أمس السبت، بالدور العظيم للمناضل مروان البرغوثى ولكافة الأسرى الفلسطينيين فى الدفاع عن قضيتهم العادلة، مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف إلى جانبهم والعمل على تحريرهم من السجون الإسرائيلية.

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