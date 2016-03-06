بالصور.. الطفلة اليتيمة "رضوى": "محتاجة عملية فى القلب والمستشفيات مرمطتنى"

ناشده الطفلة اليتيمة رضوى مجدى المسئولين للمرة الثانية قائلة: نفسى أعيش ومحتاجة إجراء عملية دقيقة لإنقاذ قلبى الذى يصارع الموت دون سند بعد فقدان أبواى منذ 16عاما، وأنا أتألم من الوجع مابين ألم قلبى ومرمطة المستشفيات الحكومية التى رفضت علاجى وتهكم المستشفيات الخاصة على فقرى".

وقبل أن يتوقف قلب الطفلة اليتيمة يناشد المسئولين بإنقاذها من شبح الموت الذى يطاردها مع كل نبضة قلب عليل ونفس ضعيف. وقالت رضوى مجدى عبد المنعم رزق، 16"سنة المقيمة فى محافظة القليوبية - الخانكة -عرب العيادة، أنا يتيمة الأبوين وليس لى أخ أو أخت، أو معاش أنفق على علاجى منه، وأعيش مع زوجة خالى التى ترعانى مع ابنائها وهم اسرة فقيرة دون دخل ثابت أو معاش".

اناشد المسئولين قبل أن يتوقف قلبى بأنقاذى من شبح الموت الذى يطاردنى مع كل نبضة قلب عليل ونفس ضعيف يدخل ولا أعلم أن يخرج مرة اخرى لم اتلقى أى اتصال أو تدخل من أى مسئول فى الدولة لاتقاذ حياتى من الموت

كان اليوم السابع نشر منذ “25" يوما قصة الطفله تحت عنوان "بالفيديو والصور.. يتيمة تناشد الرئيس: "عايزة اتعالج".. المستشفيات الحكومية ترفض علاج قلب "رضوى".. والخاصة:"ملكيش مكان عندنا".. والإهمال يصيبها بالعمى والجلطة.

تعجز الأقلام فى التعبير عن لحظة من لحظات ألم ومأساة "رضوى" يتيمة الأبوين بعد أن لفظتها المستشفيات الحكومية ونهرتها المستشفيات الخاصة التى لاتعرف الإنسانية.

قالت رضوى مجدى عبد المنعم رزق، بعيون حزينة وقلب يتألم من الوجع وبصوت مجروح أبلغ من العمر 16سنة أقيم فى محافظة القليوبية - الخانكة -عرب العييادة آخر شارع العجمى بجوار مسجد الحاج توفيق، أنا يتيمة الأبوين ولم أر أبى وأمى، حيث تركانى فى الحياة وحيدة بلا أخ أو أخت، أو عائل سوى خالى الذى توفاه الله وتحملت مسئوليتى من بعده زوجته وأبنائه، وخلقت بحكمة من ربنا بعيب خلقى بالتفاف أو انعكاس بين الشرايين والأوردة الرئيسية للقلب، وأعيش حاليا بشريانين فقط.

واستكملت "رضوى" والدموع تسيل من عينيها لـ"اليوم السابع" أن مستشفيان حكوميان رفضا علاجى وإجراء عملية فى القلب، وأوضحت أن إدارة مستشفى حكومى اقتصادى رفضت استقبالها وقالوا لزوجة خالها العلاج عندنا بفلوس كتيرة قوى شوفيلك حتة تانية ببلاش، وفضلت 10سنوات ذهاب وعودة لمستشفى حكومى مجانى مابين قسم الأطفال والكبار لكى يتعلموا فيه طلاب الطب والأطباء الامتياز،، وأخيرا أصبت بغيبوبة وتورم باليد بسبب إهمال ممرضة قامت بإعطائى حقنة كالسيوم خطأ فى أحد الأوردة المصابة بيدى.

وناشدت "يتيمة الأبوين" الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يأمر بعلاجها وإجراء عملية لها فى القلب حتى تعيش نظرا لضيق اليدمما يجعلها غير قادرة على العلاج على نفقتها الخاصة.

بداية اكتشاف مرض "رضوى" تقول بعد رحيل أمى وأبى، أصيبت بسخونية، وكان عمرى وقت ذلك سنتين، أخذتنى زوجة خالى إلى أحد الأطباء، فأشار إليها بالتوجه إلى أقرب مستشفى، ذهبت إلى مستشفى حكومى، ولم تقدم لى شيئا، وقال الأطباء اذهبى بها إلى مستشفى آخر للأطفال، وبعدما ذهبت إلى المستشفى التى نصحنا بها الأطباء اكتشفوا أنى مصابة بخراج فى المخ، واكتشفوا العيب الخلقى وأنى أعيش بشريانين فقط، وعندما علمت زوجة خالى طلبت من الأطباء علاج هذا العيب، قالوا لها نعالج الأول الخراج ثم نشوف القلب، وتم علاجى بإجراء عملية وإزالة الخراج وآثارة، ثم طالبوا الأطباء من زوجة خالى بشراء أكياس دم لأنى فى حاجة إلى تغيير دم، وخلال عمليات تغير الدم أصبت بجلطة وبالعمى المؤقت، والتهاب بالطحال بسبب تلوث الدم.

واستكملت رضوى حكايتها مع المستشفى الحكومى قالت بعد مرور 10سنوات بين الذهاب والعودة للمستشفى رفض الأطباء إجراء أى عمليات. وأكدت رضوى أن المستشفى استغل صغر سنها وجهل زوجة خالها وقاموا بتدريب وتعليم طلاب كلية الطب والأطباء الامتياز عليها. وقالت اليتيمة توجهنا لإجراء عملية فى قلبى وكان عمرى 4 سنوات رفض الأطباء احتجازى بل وصل الأمر بقيام طبيبة بطردى أنا وزوجة خالى من المستشفى وقالت متجوش تانى هنا واقعدوا فى بيتكم، وتساءلت رضوى خلال حديثها لـ"اليوم السابع" هو ممكن أعمل العملية وأعيش زى البنات؟

>تفاعل 2660من رواد صفحة التواصل الاجتماعى مع مناشدة الطفلة "اليتيمة " رضوى من محافظة القليوبية بتدخل "الرئيس السيسى" والا يخزل الطفلة التى ابكتهم جميعا ويأمر بسرعة علاج قلب "اليتيمة" بعد رفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبالها

وتفاعل "2660"من رواد صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مع مناشده الطفلة اليتيمة وناشدوا " الرئيس"الا يخزل قلب الطفله وبعد نشر فيديو الطفلة اليتيمة على رضوى"اليتيمة"التى ابكت قلوبهم بعلاجه قبل موتة.

وقال احد رواد التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " بعد نشر قصة الطفلة "اليتيمة " لوكنتى من الاغنياء كان زمان علاجك على نفقت الدوله لاكن انتى ممن يعشون على رحمة الله ورزقه فاعلمى أن شكوتك لرب العالمين ساعه فجريه هو الذى عنده شفاكى وانتى طفله دعائك مستجاب ساعه رضاء من الله سترى الخير كله، ودعا اخر ربنا أن يصل صوت الطفلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشخصه.

فيما انتقد اخر منظومة العلاج قائلا للاسف انتى لستى نجمة ومعروفة علشان تتعالجى على نفقت الدولة

>قالت سيدة الطفلة اتحرمت من الام وحنانها ومن الاب وحمايته لها ومن الصحه بمرض عضال ومن الرعايه مع منظومه صحيه فاشله ارجو من الرئيس الا يخزل هذه الطفله التى ابكت قلوبنا ويثبت أن مصر مازالت بخير.

وقال اخر أن من حق الابنة رضوى العلاج على نفقة الدولة لذلك اناشد المسئولين الاهتمام بها واجراء الجراحة لها واناشد الانسان النبيل الدكتور مجدى يعقوب.



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