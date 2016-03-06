جامعة سوهاج تشارك فى الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم بالمنيا

تشارك جامعة سوهاج فى الملتقى الدينى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملاً وأحكام التلاوة والتجويد والثقافة الإسلامية، والذى تنظمه جامعة المنيا لشباب الجامعات.

صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة حريصة على المشاركة فى مثل هذه الملتقيات الدينية تشجيعا للطلاب على حفظ ومتابعة القرآن الكريم وتعميق القيم الإسلامية فى النفوس وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة.

وأضاف د.صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تشارك فى الملتقى بطالبين وهما الطالب حامد حنفى عبد الوهاب الفرقة الثانية كلية الصيدلة فى مسابقة "القران الكريم"، والطالب عبد الرحمن على عبد المحسن الفرقة الثانية كلية الطب البشرى فى مسابقة "الثقافة الإسلامية".

وأشار أحمد عاطف مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى أن مسابقة القران الكريم تتم على شقى "الشفوى والتحريرى"، لافتا إلى أن التقييم يشمل تطبيق أحكام التجويد والترتيل، وحسن الأداء الصوتى مع جودة الحفظ وإتقانه، أما مسابقة الثقافة الإسلامية فتشمل أسئلة فى مختلف فروع الثقافة الإسلامية والإلمام بأفرعها المختلفة.

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