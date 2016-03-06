"الأعلى للجامعات"يبدأ تطبيق كادر المهن الطبية على عاملى المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة المالية وافقت على تعزيز الباب الأول لأجور وتعويضات العاملين بموازنات الجامعات للسنة المالية 2015 - 2016 بمبلغ 500 مليون جنيه .

وأضاف "حاتم" لـ"اليوم السابع"، أنه وبعد هذه الموافقة ستبدأ الجامعات فى تطبيق كادر المهن الطبية على العاملين بمختلف المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة وفقا للقرار الجمهورى بقانون رقم 118 لسنة 2015.

كانت وزارة التعليم العالى تلقت خطابا من وزارة المالية يفيد بدعم موازنات الجامعات بمبلغ 500 مليون جنيه لبدء تطبيق كادر المهن الطبية.

- التعليم العالى: قرار ضم مركز مجدى يعقوب لجامعة أسوان فى انتظار موافقة مجلس الوزارء

- الأعلى للجامعات يرجئ البت فى قواعد الترقيات ويقرر توزيعها على عمداء الكليات