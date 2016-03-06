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"حماة وطن": صباحى يبحث دائما عن الزعامة.. ومبادرته تفتت وحدة الصف الوطنى

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"حماة وطن": صباحى يبحث دائما عن الزعامة.. ومبادرته تفتت وحدة الصف الوطنى "حماة وطن": صباحى يبحث دائما عن الزعامة.. ومبادرته تفتت وحدة الصف الوطنى
انتقد اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، المبادرة التى أطلقها حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، بعنوان "لنصنع البديل " ، متسائلا عن هدف تلك المبادرة و توقيت إطلاقها ، والقوى التى يدعوها لتلك المبادرة ، مشيرا إلى أنها أسئلة تثير الشك حول أغراض الدعوة .

وأضاف "الغباشى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أغلب الدعوات التى يدعو لها حمدين غرضها تفتيت وحدة الصف الوطنى والتلاحم بين القوى السياسية، مضيفا أن "صباحى" دائما يبحث عن الزعامة ولذلك يطلق دائما دعوات غير مفهومة وغير مبررة.


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