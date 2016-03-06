اليوم..الحكم على الضابط المتهم بقتل طالب والشروع فى قتل آخر بروض الفرج

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الأحد، الحكم على "مازن.خ" ضابط شرطة بقسم روض الفرج، على خلفية اتهامه بقتل طالب، والشروع فى قتل آخر، عقب فضه مشاجرة بين أولاد جمال صابر مسئول حركة "لازم حازم"، وأحد العائلات بروض الفرج .

وكانت التحقيقات قد أكدت نشوب مشاجرة بين أهالى العسال وبين أبناء جمال صابر مسئول حركة لازم حازم، نتيجة مقتل أحد الأشخاص ويدعى "سعد السيد"، وحدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات الملوتوف، وتم الفصل بين الطرفين أمام مدرسة التوفيقية بشارع شبرا عن طريق قوات الشرطة، فقام المتهم أثناء عملية فض الاشتباك بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى، وأثناء عودة محمد حسن رفاعى وزميله على سمير من حصة الدرس الخصوصى أصيب الأول بطلقة فى صدره أودت بحياته، وإصابة الثانى.

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