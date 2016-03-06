لو بتحلم بـ"فورمة الساحل".. 7 نصائح غذائية هتخليك ممشوق.. استعد للمصيف

يحلم غالبية الرجال - خاصة الشباب - بالحصول على جسم ممشوق دوما، ويتمنى المراهقون تحقيق حلم ما يسمى بـ"فورمة الساحل"، وتعنى الظهور فى المصايف وفى الشواطئ بجسم ممشوق ملىء بالعضلات، ويستعد غالبية الشباب للظهور بهذا القوام الممشوق قبل حلول فصل الصيف بفترة طويلة، وهذا القوام الممشوق يتطلب إلى جانب ممارسة تمارين رياضية اتباع نظام غذائى معين.

وفى السياق ينصح الموقع الأمريكى "Ask men" - فى تقرير نشره مؤخرا - بعادات غذائية تساعد فى تحقيق الحلم بقليل من التضحيات ويشمل:

>1- اشرب الشاى بدلا من القهوة.

>ليس غريبا أن تكون معتادا على تناول كوب القهوة فى الصباح قبل الذهاب إلى العمل، خاصة لو كنت تعانى من ضغط ببيئة العمل، ويمكنك استبدال أكواب القهوة اليومية بالشاى، حيث إنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة (تماما مثل القهوة)، ولكنه يحوى كافيين أقل بكثير ما يساعدك على النوم الصحى فى الليل وعدم الحاجة للإفراط فى العشاء.

>2- ابتعد عن الحليب كامل الدسم واستبدله بحليب خالى الدسم أو حليب يحوى 1% دسم.

>3- قد يختلف الطعم قليلا بين هذه الأنواع من اللبن لكن هنالك فرقا كبيرا فى التأثير على نسبة الدهون اليومية التى يحصل عليها جسدك.

4- المياه الفوارة بديل لصودا المشروبات الغازية.

>الابتعاد عن المشروبات الغازية أمر صعب، خاصة لو كنت معتادا عليها بعد تناول الطعام، والمياه الفوارة تقوم بنفس المهمة لكن بدون سكريات أو صودا.

>5- الأسماك والمأكولات البحرية خير بديل للحوم.

>ليس هناك ضرر من تناول اللحوم، لا سيما أنها غنية البروتين والفيتامينات، ولكن إذا كنت لست من محبى الدجاج، وتعتمد على اللحوم الحمراء، فذلك سيؤثر عليك على المدى البعيد نتيجة الكمية العالية من الدهون والصوديوم الموجودة فى اللحوم، لذا تعد المأكولات البحرية الغنية بالبروتين والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية أفضل بديل للحوم.

>6- افعل كل ما بوسعك لتجنب الخبز والمكرونة.

>7- استخدم زيت الزيتون فى تجهيز الطعام المقلى أو السلطة وابتعد عن الزيوت الأخرى.

>8- تناول وجبة العشاء مبكرا واشرب المياه بدلا من الأكل ليلا.

>تناول وجبة العشاء قبل النوم بوقت كاف يساعد على هضم الطعام بطريقة سليمة وصحية، كما أن شرب المياه يساعدك على عدم الجوع ليلا فى أوقات الفراغ.

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