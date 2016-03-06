اليوم.. سماع مرافعة النيابة فى قضية "الرصد والردع"

تستكمل اليوم محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 متهما بتكوين خلية إرهابية تحت مسمى "الرصد والردع"، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة النيابة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

- تأجيل محاكمة المتهمين فى خلية "الرصد والردع" لجلسة 6 مارس المقبل