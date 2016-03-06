هشام عبد الحميد:لست إخوانيا ولن أقبل الهجوم على مصر فى برنامجى بقناة الشرق

قال الفنان هشام عبد الحميد، إنه وافق على العمل بقناة "الشرق" التى تبث من تركيا بناء على طلب صاحبها أيمن نور ، موضحاً:"قبولى العمل بقناة الشرق ليس معناه أننى أخوانى لكنى سأقدم برنامج فنى سياسى بشكل اجتماعى ساخر و لم تفرض عليه القناة ضغوط للتوجه الى وجهة نظر معينة".

وأكد هشام عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج " العاشرة مساء"، و المذاع على فضائية "دريم"،أنه لن يقبل بالهجوم على مصر عن طريق برنامجه الذى سيقدم على قناة "الشرق"، موضحاً أنه لا ينتمى الى جماعة الإخوان و يختلف معهم طوال الوقت.

واوضح أن إرادة الشعب المصري في ثورة 30يونيو، كان يجب استغلالها فى الإطاحة بحكم جماعة الإخوان ، عن طريق الصندوق الانتخابى وهذه هي الديمقراطية، بحسب قوله.

- أيمن نور: الشرق تتفاوض مع هشام عبد الحميد لتقديم برنامج عن السينما