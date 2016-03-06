طرح محطة الحاويات الثانية بميناء شرق التفريعة من خلال هيئة تنمية قناة السويس

أكد اللواء فتحى طه ، رئيس هيئة موانئ بورسعيد ، أنه سيتم طرح محطة الحاويات الثانية بميناء شرق التفريعة من خلال الهيئة العامة لتنمية قناة السويس.

وأضاف رئيس هيئة موانئ بورسعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد ضم ميناء شرق بورسعيد ونقل تبعيته للمنطقة الاقتصادية، أصبحت هى المنوط بها طرح محطة الحاويات الجديدة التى تعتزم هيئة الموانئ تنفيذها بميناء شرق التفريعة.

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