بالصور.. محافظ جنوب سيناء يحضر نهائى 3 بطولات لكرة السرعة

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نهائى البطولة العربية الخامسة لكرة السرعة والبطولة الإفريقية الأولى لكرة السرعة، وبطولة الصداقة والسلام الدولية الثالثة المقامة بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

حضر نهائي البطولات الثلاثة، المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، وشارك فيها 16 دولة ممثلة فى 122 لاعب ولاعبة، حيث حصدت مصر المركز الأول، والسودان المركز الثانى، والجزائر المركز الثالث، وجزر القمر المركز الرابع.

بالصور .. نهائي بطولة كونكورد السلام الدولية للفروسية لقفز الموانع بشرم الشيخ

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