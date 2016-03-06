"حمى زيكا" فى ندوة علمية فى كلية الآداب بجامعة أسيوط اليوم

تنظم كلية الآداب بأسيوط بالتعاون مع بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البىئة ندوة علمية عن "حمى زيكا" اليوم الأحد الموفق 6 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور يوسف أحمد جاد الرب عميد كلية الآداب ويرأس الندوة الدكتور أسامة محمد فهمى. صرحت بذلك الدكتورة أفنان عبد الرءوف مقرر الندوة.

مشيرة إلى أن الندوة تأتى فى اطار حملات التوعية التى تنظمها الكلية للتوعية بخطورة بعض الأمراض وأسبابها، وكيفية الوقاية منها وطرق العلاج منوهة إلى أن الندوة سيحاضر فيها كلا من الدكتورة اسماء عبد الناصر رئيس قسم البايولوجيا الجزئية بجامعة اسيوط والدكتور أيمن عثمان عضو النقابة العامة للصيادلة والدكتورة سحر عبد المولى مدير عام صيادلة المستشفيات الجامعية.