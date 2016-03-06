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الوحدات الكردية فى شمال سوريا تتهم الجيش التركى بإطلاق النار عليها

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الوحدات الكردية فى شمال سوريا تتهم الجيش التركى بإطلاق النار عليها الوحدات الكردية فى شمال سوريا تتهم الجيش التركى بإطلاق النار عليها

>قال مسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية اليوم السبت إن الجيش التركى أطلق النار على عناصرها قرب مدينة القامشلى فى شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.

وقال ريدور خليل المسؤول بوحدات حماية الشعب إن القوات التركية أطلقت النار على أفراد من هذه الوحدات قرب مدينة القامشلى مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة. وأضاف أن تبادلا لإطلاق النار حدث بعد ذلك بين الجانبين وأن الوضع متوتر الآن.

ووحدات حماية الشعب شريك مهم للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا لكنه يقاتل أيضا فى الآونة الأخيرة ضد جماعات المعارضة المسلحة فى شمال غرب سوريا قرب حلب.

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