طيران التحالف ينفذ 10 طلعات قتالية ضد داعش بالأنبار ونينوى فى العراق

>نفذ طيران التحالف الدولى 10 طلعات جوية قتالية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى استهدفت مناطق الموصل وتلعفر بنينوى والبو حياة والبغدادى بالأنبار أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير مقرين وسيارة مفخخة ومنصة اطلاق صواريخ وقذائف"هاون".

وذكرت خلية الإعلام الحربى قيادة العمليات المشتركة مساء اليوم السبت - أن قيادة طيران الجيش بالتنسيق مع الفرقة العاشرة بالجيش العراقى وجهت طائرة بدون طيار من طراز (CH4) التى قصفت ثلاث سيارات تحمل إحداها أسلحة وعتاد لداعش والأخريين مزودتين بأسلحة رشاشة فى منطقة الحامضية شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار .

وتمكنت قوات قيادة"عمليات الانبار" فى منطقة الحامضية محاولة هجوم لعناصر داعش أستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وأسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مقرين للتنظيم بقصف مدفعية الفرقة العاشرة.

كما نفذت قوات تابعة لقيادة "عمليات صلاح الدين" مدعومة بالحشد الشعبى عملية عسكرية فى مفرق الصينية - السكريات أسفرت عن تدمير سيارتين مفخختين لداعش وقصفت مقرين مفخخين للتنظيم باربعة صواريخ "كورنيت"، كما نصبت قوة من الحشد الشعبى كمينا فى جبل مكحول بصلاح الدين أسفر عن مقتل 10 من داعش وتدمير مدفع"SPG9" .

وقتلت قوة من الجيش العراقى 6 إرهابيين فى منطقة الربعى ودمرت سيارة وقتلت من كانوا فيها بصاروخ "كورنيت"،كما قتلت قوة ثانية عناصر من داعش حاولوا التسلل إلى خط الدفاع فى منطقة "جبة" بالأنبار.

واستكملت قيادة عمليات سامراء والقطاعات العسكرية المشاركة معها عملية تحرير جزيرة غرب سامراء فى إطار عملية "أمن الجزيرة" وصولا إلى بحيرة الثرثار ، ويواصل السلاح الهندسى رفع العبوات الناسفة من طرق منطقة العمليات وفتحت طريق الشريف عباس- خط اللاين وفجرت 25 عبوة ناسفة .