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"الوفد": على عبد العال وعد بإعادة مناقشة مادة الائتلافات البرلمانية

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"الوفد": على عبد العال وعد بإعادة مناقشة مادة الائتلافات البرلمانية "الوفد": على عبد العال وعد بإعادة مناقشة مادة الائتلافات البرلمانية
أكد النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية، ستعاد مرة أخرى للمداولة مضيفا :" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وعدنا بإعادة مناقشة المادة مرة أخرى".

وأضاف "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن نسبة الـ 25% المطروحة من ائتلاف دعم تقيد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن حزب الوفد يقترح أن تكون النسبة 15 % من أعضاء مجلس وهى ما ستتيح الفرصة للتقارب الافكار بين النواب والأحزاب فى حين أن النسبة الـ 25 %، لن تؤثر على حزب الوفد ، وقال :" مستعدون لتشكيل ائتلاف مكون من 200 نائب، ولكن نعترض على المادة لأنها لا تهدف للصالح العام، ولا تثرى الحياة السياسية".


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