"الصحة": انتهاء مهلة العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب السجائر أول مايو

أكدت الدكتورة سحر لبيب، مديرة إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان ، انتهاء مهلة العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب السجائر أول مايو المقبل.

وقالت الدكتورة سحر لبيب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن شركات السجائر ملتزمة بالعمل بالصور التحذيرية التى حددتها الوزارة فى إطار خطتها لمكافحة التدخين .

وطالبت مديرة إدارة التدخين، رؤساء الهيئات والمصالح العامة بمكافحة التدخين وفرض الغرمات المحددة بالقانون على المخالفين .

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