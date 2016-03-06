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"الصحة": انتهاء مهلة العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب السجائر أول مايو

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"الصحة": انتهاء مهلة العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب السجائر أول مايو "الصحة": انتهاء مهلة العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب السجائر أول مايو
أكدت الدكتورة سحر لبيب، مديرة إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان ، انتهاء مهلة العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب السجائر أول مايو المقبل.

وقالت الدكتورة سحر لبيب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن شركات السجائر ملتزمة بالعمل بالصور التحذيرية التى حددتها الوزارة فى إطار خطتها لمكافحة التدخين .

وطالبت مديرة إدارة التدخين، رؤساء الهيئات والمصالح العامة بمكافحة التدخين وفرض الغرمات المحددة بالقانون على المخالفين .


>- "الصحة" تعترف بعدم تطبيق قانون حظر التدخين فى المنشآت العامة.. مدير إدارة التدخين: اللائحة لم تحدد طريقة تحصيل الغرامات والضبطية القضائية بلا فائدة ..سحر لبيب تكشف: لجنة مكافحة التبغ لم تجتمع منذ 2007

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