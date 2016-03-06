مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم يوفر أحدث جهاز لفحص الميكروبات والفطريات بالدم

في إطار حرص مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية على مواكبة آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية وتأمين أحدث الأجهزة والمعدات الطبية بكافة مستشفياتها ومراكزها، قام مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم بتأمين (Back Alert 3D) وهو أحدث منظومة أمريكية آلية للكشف عن مجموعة واسعة من الكائنات الدقيقة كالميكروبات والفطريات بالدم وسوائل الجسم الخاصة بالمرضى (Back Alert 3D).

ويعمل هذا الجهاز بطريقة آلية بالكامل مما يساعد على الحد من معدلات حدوث الأخطاء البشرية نظراً لاعتماده على نظام الباركود، علاوة على سرعته الفائقة في إظهار النتائج الأولية عن وجود بكتيريا في عينات المرضى مما يساعد الأطباء في سرعة اتخاذ القرار التشخيصي ووضع الخطط العلاجية التي تتناسب مع تلك الحالات.

ويمكن لجهاز (Back Alert 3D) استيعاب أكثر من 240 عينة لفحصها في الوقت نفسه، إضافة إلى وجود شاشة تعمل باللمس تساعد المستخدم على إجراء جميع الفحوص المطلوبة بدقة وسرعة عالية.

وتتمثل آلية عمل الجهاز في وضع العينات بعد سحبها من المرضى، لتقوم الأجهزة بفحصها الكترونياً عبر الأنظمة الآلية المزود بها، وعند اكتشاف وجود البكتريا يقوم بإطلاق إنذار صوتي حتى يتمكن فنيو المختبر بشكل سريع من إبلاغ الطبيب المختص ليقوم بدوره في تحديد العلاج المناسب لكل حالة.

يذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم كان من أوائل المستشفيات الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية، كما أن المختبرات حاصلة على أعلى معيار عالمي للجودة من الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP.