«الخدمات الطبية» تعزز الأمن الفكري

يرعى مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء طبيب راشد بن محمد الدوسري لقاء في "تعزيز الأمن الفكري والأمن الذاتي والحس الأمني" ويقام بقاعة المحاضرات ببرنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الاثنين السابع والعشرين من الشهر الجاري بحضور عدد من مديري القطاعات الأمنية بالمنطقة.. وأوضح المشرف على الخدمات الصحية بمنطقة مكة المكرمة مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة العقيد طبيب مشاري بن فرج العتيبي ان البرنامج يهدف لتعزيز الأمن الوطني والذاتي والحس الأمني للعاملين بالمنشأت الصحية.

وأضاف أن هناك نخبة من الكوادر المتخصصة ستشارك في تفعيل البرنامج من أبرزهم الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل الباحث في القضايا الوطنية والأمن الفكري.

وثمن العقيد العتيبي تشريف المدير العام لافتتاح الفعاليات مشيراً إلى أن توجيهاته ومتابعته المستمرة كان لها دور أساسي في إنجاح مثل تلك البرامج.