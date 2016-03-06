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أمانة الرياض تغلق معملاً لتصنيع المخللات دون ترخيص بالنظيم

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أمانة الرياض تغلق معملاً لتصنيع المخللات دون ترخيص بالنظيم أمانة الرياض تغلق معملاً لتصنيع المخللات دون ترخيص بالنظيم

    ضبطت أمانة الرياض ممثلة في بلدية النسيم معملاً مخالفاً لتصنيع المخللات بعمارة تجارية بحي النظيم . أوضح ذلك المهندس ناصر البدر رئيس بلدية النسيم مؤكداً أن الفرق الميدانية صادرت خلال الجولات الرقابية التي نفذها قسم صحة البيئة 538 برميلا يحتوي على المخللات معبأة وجاهزة للتسويق تم ضبطها في المعمل المخالف، بالإضافة إلى 117 سطلا مجهزا للتوزيع والبيع و50 كرتون صلصة حارة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و(20) تحتوي على عبوات ورق عنب منتهية الصلاحية.

وأضاف المهندس البدر أنه ثبت خلال عملية الضبط أن الموقع الذي يقع فيه المعمل غير مرخص وغير مستوفِ للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تشغيل عدد من العمالة الذين يعملون في صناعة المخللات بالموقع دون شهادات صحية، إلى جانب سوء وجود مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر كانت تستخدم في تصنيع المخللات . مشيراً إلى مصادرة جميع المواد الغذائية وكميات المخللات وإتلافها وإغلاق الموقع ووضعه تحت المتابعة وفق ما تقضي به لائحة الغرامات والجزاءات البلدية. وأكد رئيس بلدية النسيم استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء في جميع الأحياء الواقعة في نطاق البلدية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشأة مخالفة.

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