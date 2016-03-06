أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تحويل فرع التقنية في بقعاء إلى كلية مستقلة

Google+ Print
تحويل فرع التقنية في بقعاء إلى كلية مستقلة تحويل فرع التقنية في بقعاء إلى كلية مستقلة

    صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد بن فهد الفهيد على تحويل فرع الكلية التقنية ببقعاء إلى كلية مستقلة بمسمى "الكلية التقنية ببقعاء"، مع بداية العام التدريبي القادم 1437/1438 ه.

ورفع مدير المعهد ومشرف فرع الكلية التقنية ببقعاء م. مشعل التميمي شكره وتقديره للمحافظ د. أحمد الفهيد ولنائب المحافظ للتدريب د. راشد الزهراني، وأثنى على دعمهما المستمر لمسيرة التدريب بالفرع منذ افتتاحه وحتى أصبح صرحاً مستقلاً ومنظومةً تدريبية متكاملة.

كما شكر التميمي محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي على دعمه المتواصل وتشجيعه لقيادات ومنسوبي الكلية ولأبنائنا المتدربين، كما خص التميمي زملاءه بفرع الكلية ومتدربيها بالشكر الجزيل، قائلاً "هم أحد أهم أسباب حصول هذا الإنجاز ولهم الفضل الكبير بعد الله في تحقيق أهداف المؤسسة وفي خدمة أبناء المحافظة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية