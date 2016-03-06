تحويل فرع التقنية في بقعاء إلى كلية مستقلة

صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد بن فهد الفهيد على تحويل فرع الكلية التقنية ببقعاء إلى كلية مستقلة بمسمى "الكلية التقنية ببقعاء"، مع بداية العام التدريبي القادم 1437/1438 ه.

ورفع مدير المعهد ومشرف فرع الكلية التقنية ببقعاء م. مشعل التميمي شكره وتقديره للمحافظ د. أحمد الفهيد ولنائب المحافظ للتدريب د. راشد الزهراني، وأثنى على دعمهما المستمر لمسيرة التدريب بالفرع منذ افتتاحه وحتى أصبح صرحاً مستقلاً ومنظومةً تدريبية متكاملة.

كما شكر التميمي محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي على دعمه المتواصل وتشجيعه لقيادات ومنسوبي الكلية ولأبنائنا المتدربين، كما خص التميمي زملاءه بفرع الكلية ومتدربيها بالشكر الجزيل، قائلاً "هم أحد أهم أسباب حصول هذا الإنجاز ولهم الفضل الكبير بعد الله في تحقيق أهداف المؤسسة وفي خدمة أبناء المحافظة".