تخصيص مسابقة الأمير نايف الأمنية لدول الخليج 2017 لتعزيز المواطنة

أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن موضوع مسابقة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - للبحوث الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017م، خصّص ل (تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين الأجيال من الانحراف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وتبلغ قيمتها (مليون ريال سعودي) موزعة على قسمين من المشاركين الأول: الأفراد، والثاني: الجامعات، والكليات، ومراكز البحوث، وذلك بواقع نصف مليون لكل قسم موزعة على المراكز الثلاثة الأولى.

وأوضح د. أحمد بن عبدالله بن باز رئيس الدورة الحالية للمسابقة ممثل المملكة العربية السعودية، أن محاور موضوع المسابقة هي: مفهوم المواطنة، والمواطنة بين الحقوق والواجبات، والتربية الوطنية ودورها في تعزيز قيم المواطنة، ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في تنمية قيم المواطنة، والتحديات المعاصرة أمام تعزيز قيم المواطنة وكيفية التغلب عليها.

وقال د. أحمد بن باز، إن المسموح لهم المشاركة في المسابقة هم من منسوبي الجامعات الخليجية الأهلية والحكومية، ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، والقطاعات الأمنية التابعة لوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المتقاعدين من هذه القطاعات، على أن يتم تقديم خطة البحث عن موضوع المسابقة في موعد أقصاه 30 أبريل 2016م، وسيتم الإبلاغ عن الأبحاث المقبولة وغير المقبولة في شهر يونيو من العام ذاته.

وأضاف أن شروط المشاركة في المسابقة تتمثل في أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس، وأن يتصف العمل المقدم بالجدية والأصالة، ويتوفر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين المتعارف عليها، ويتناول بعض أو جميع دول المجلس، ويسهم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التي تواجهها دول المجلس، بالإضافة إلى أن يكون من شأن العمل المقدم تعزيز قيم المواطنة لدى أفراد المجتمع، وألا يكون قد سبق تقديمه للترشيح من قبل، أو نال جائزة، أو حصل بموجبه صاحبه أو أحد المشاركين فيه على جائزة نقدية أو تقديرية أو شهادة أو ترقية لدرجة علمية.

وأشار إلى أن التقديم على المسابقة يتم من خلال طلبات المشاركة ومرفقاتها الموجودة على موقع الجائزة الإلكتروني (www.gccsg.org)، وطباعة استمارة المشاركة الموجودة على الصفحة، داعيا إلى إرسال السيرة الذاتية للباحث إلى البريد الإلكتروني (pnpsr@gccsg.org )، وتقديم خطة بحث موضوع الجائزة في موعد أقصاه 30 أبريل 2016م، حيث سيتم الإبلاغ عن خطط البحوث المقبولة وغير المقبولة في شهر يونيو 2016م.

وبين أنه سيتم الإعلان عن الخطط المقبولة للمشاركة في إعداد البحث المعلن عن موضوعه خلال شهر يونيو 2016م الذي يعني قبول مشاركة الخطط في المسابقة، بينما لا يترتب على الخطط المقبولة أي مسؤولية أدبية أو قانونية أو مالية على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وآخر موعد لقبول البحوث المشاركة 31 / 12 / 2016م، حيث سيتم إخطار أصحاب البحوث المشاركة المقبولة وغير المقبولة للتحكيم النهائي خلال شهر فبراير 2017م.