اعتماد أجزاء «الحزام الشمالي» في وادي الدواسر

أوضح مدير فرع وزارة النقل بمحافظة وادي الدواسر م. فهد اللويمي، أنه تم اعتماد كامل أجزاء مشروع طريق الحزام الشمالي الذي يبلغ طوله 53 كم2 من الكباري والطرق.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل على إنجاز الحزام لنقل حركة الشاحنات والمسافرين خارج المحافظة دون الحاجة للدخول إلى وسطها، مؤكداً أن ثلاث شركات تعمل في المشروع والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 40%، مبيناً بقرب بداية العمل على إنشاء كوبريين يقع الأول في بداية الطريق من جهة الشرق غرب مبنى التأهيل الشامل، والآخر يقع في آخره غرباً بالقرب من تقاطع كوبري رنيه.

وفي الإطار نفسه طالب أهالي المحافظة المسؤولين في وزارة النقل بسرعة إنجاز مشروع طريق الحزام الشمالي، نظراً لأهميته وتخفيف الحركة المرورية على الشريان الوحيد الذي يخترق المحافظة من شرقها إلى غربها، والذي يربط المنطقة الجنوبية بالعاصمة الرياض.