أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المملكة تدعم الهلال الأحمر اليمني

Google+ Print
المملكة تدعم الهلال الأحمر اليمني المملكة تدعم الهلال الأحمر اليمني

    وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل آل فرحان والأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الحاج امادو سي، أمس، برنامجاً تنفيذياً يتم بموجبه تقديم الدعم للهلال الأحمر اليمني.

وأوضح د. الربيعة في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الدعم يتمثل في تقديم سيارات إسعاف مع تجهيزاتها ودعم المرافق الصحية التابعة للهلال الأحمر اليمني لتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع محافظات اليمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية