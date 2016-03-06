المملكة تدعم الهلال الأحمر اليمني

وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل آل فرحان والأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الحاج امادو سي، أمس، برنامجاً تنفيذياً يتم بموجبه تقديم الدعم للهلال الأحمر اليمني.

وأوضح د. الربيعة في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الدعم يتمثل في تقديم سيارات إسعاف مع تجهيزاتها ودعم المرافق الصحية التابعة للهلال الأحمر اليمني لتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع محافظات اليمن.