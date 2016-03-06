فرح الفاسي تتحول الى الاثارة

شاركت الممثلة المغربية فرح الفاسي في عدد من أفلام المسابقة الرسمية، التي عرضت بمناسبة مهرجان السينما بطنجة في دورته السابعة عشر ،حيث انها لعبت دور رئيسي في فيلم احباط للمخرج محمد اسماعيل الى جانب زوجها الممثل الشاب عمر لطفي ،كما كان لها دور اساسي في احداث فيلم افراح صغيرة للمخرج محمد الشريف الطريبق الذي تناول حياة ايام زمان وسط مجتمع نساءي مغلق في مدينة تطوان شمال المغرب .

ومعروف عن فرح ادوار الفتاة الرومانسية والمرحة خاصة وان ملامحها طفولية، لكن مع الدورين تحدت الممثلة على مايبدو الصورة النمطية التي قد تضعها في قالب واحد.

تقول لسيدتي نت انا ممثلة وعليّ ان اتقن كل الادوار، انها مهنتي. وكان لابد من ان اغير من نمطية الادوار العادية حتى ابرهن على قدراتي في التمثيل لالفت نظر المخرجين لامكاناتي كممثلة تتلمس طريق الاحتراف. وتضيف قائلة فرح الممثلة يجب ان تكون حاضرة في مختلف الادوار .أما الجرأة فهي مطلوبة في العمل الفني شرط ان تخدم الفن وليس اثارة الغرائز.

وأدت فرح دور راقصة في فيلم احباط بينما جاء دورها مختلفا في فيلم افراح صغيرة، الذي لعبت فيه دور فتاة مغربية في بيئة محافظة جدا بين احضان مدينة تطوان العريقة ايام فترة الستينات،لكنها تتوق لحياة متحررة بعيدا عن مصير حتمي هو انتظار زوج.

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