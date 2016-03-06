ماذا قالت نانسي عجرم عن إعتزال شيرين ومشاركة ابنتيها في "ذا فويس كيدز"؟

قالت الفنانة نانسي عجرم إنها كانت على يقين بعودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية بعد إعلانها الاعتزال.

وأضافت نانسي خلال فعاليات مؤتمرها الصحافي الذي أقيم بالقاهرة على خلفية إحيائها لحفل غنائي في ختام مهرجان "زيادة" للتسوق لدعم السياحة أن شيرين بالتأكيد كانت تمر بظروف صعبة جعلها تصدر قرارها المفاجئ.

وعن شعورها بالشهرة الكبيرة التي تحظى بها نانسي في العالم العربي كله قالت إنه بالتأكيد شيء يسعدها جداً وتفتخر إنها مطربة عربية مشهورة ولكنها في الوقت نفسه تحلم بالعالمية.

وعن شعورها بخروج أطفال كثيرين من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" والتي تعد نانسي أحد أعضاء لجنة تحكيمه، قالت إنها تشعر بحزن كبير لجرح الأطفال وهم في هذه السن الصغيرة موضحة إنها لا تعلم من سيحصل على اللقب اليوم في نهائي الحلقات.

وكشفت أن ابنتيها لم تشتركا في البرنامج لأن سنهما صغيرة جداً ولا تعرف أن تقيمهما وهما في عمرها هذا.

وأوضحت نانسي إنها بصدد تصوير إعلان تليفزيوني وكليب غنائي دعماً للسياحة في مصر وإن كانت ترى أن مصر ليست بحاجة إلى دعم.

هذا وبعد إنتهاء المؤتمر أحيت نانسي عجرم حفلاً غنائياً بالصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي وكان برفقتها مدير أعمالها جي جي لامارا وإستمرت فقرتها لمدة ساعة ونصف الساعة غنت خلالها عدداً كبيراً من أغنياتها مثل"أه ونص"و"اخاصمك أه"و"انت مصري"وأغاني أخرى وسط تفاعل الحضور معها.

وإعتمدت نانسي البساطة في إطلالتها سواء في إختيار فستانها أو ماكياجها وتسريحة شعرها.

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