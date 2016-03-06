حفل سعد المجرد قريباً في البحرين

يحيي الفنان المغربي الشهير "بالمعلم" سعد المجرد ، حفلاً فنياً ساهراً بحلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" وذلك يوم الخميس 31 مارس الحالي ، خلال استضافة الحلبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2016 .

وستتمكن جماهير سباق " الفورمولا وان " التي تحمل تذاكر السباق من حضور الحفل الغنائي دون دفع أي رسوم إضافية، وسيكون الحفل في "قرية الفورمولا وان" خلف المدرج الرئيسي في المنطقة الترفيهية ، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً نظراً للجماهيرية التي يحظى بها الفنان الشاب .

ويعتبر سعد المجرد نجماً من أبرز النجوم الشباب حيث حصل على لقب "سفير الأغنية الشبابية في الشرق الأوسط" وبدليل نجاحه المتواصل على مستوى الأغنيات التي يطرحها وغالباً ما تحقق المراكز الأولى في الصدارة حيث حصلت آخر أغنياته "لمعلم" على 100 مليون متابعة في اليوتيوب خلال شهر واحد فقط، ومجموع مشاهدات أغانيه الأخرى حازت على أكثر من 240 مليون مشاهدة في اليوتيوب، وبهذا يكون أول فنان عربي يحصل على هذه النسب العالمية ومشاهدات في اليوتيوب

ومن أبرز أغنياته "أنت باغية واحد" و"مال حبيبي مالو"، كما شارك عام 2007 في برنامج "سوبر ستار" وفاز بقلوب الملايين من محبي الموسيقى، والمجرد يتعدى كونه مغني فقط بل مؤلف ممثل وكاتب أغاني .

يأتي حفل الفنان سعد المجرد ضمن أبرز الفعاليات الترفيهية التي تقام بحلبة البحرين الدولية ضمن استضافتها لسباق الـFORMULA 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2016 والذي يقام في الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل، إلى جانب الفعاليات الترفيهية الممتعة التي ستوفر أجواء مليئة بالمرح والترفيه لكامل أفراد العائلة .

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