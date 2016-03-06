فساتين مارلين مونرو وصوفيا لورين للبيع بمناسبة عيد المرأة العالمي

عرضت فساتين لـ مارلين مونرو Marilyn Monroe وأودري هابيرن Audrey Hepburn وصوفيا لورين Sophia Loren وغيرهن من نجمات السينما الأجنبيات في أحد معارض مدينة يكاترينبورغ الروسية يوم الجمعة 4 مارس/آذار.

وبمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس/آذار، قرر معدو هذا المشروع وعلى رأسهم المنتج بافل بوتورين تقديم هذا المعرض كهدية بالمناسبة لسيدات يكاترينبورغ.

وقال بافل إن الأمر كان بالغ التعقيد لأن هذه الفساتين غالية جداً بسبب ارتباطها بأفلام سينمائية شهيرة، مشيراً الى أنه شخصياً يريد أن يفرد الفستان الذي مثلت فيه أنيتا إكبيرغ Anita Ekberg في فيلم " The Sweet Life " الذي أخرجه فيديريكو فيليني Federico Fellini.

كما عرضت فساتين لصوفيا لورين التي مثلت في فيلم " Yesterday Today and Tomorrow" ولمارلين مورو التي مثلت في فيلم " Gentlemen Prefer Blondes " ولأودري هابيرن التي مثلت في فيلم " Roman Holiday " وغيرها.

وقال عالم تاريخ الموضة ألكسندر فاسيليف إن هذا المعرض ظاهرة فريدة من نوعها بالنسبة لأي بلد كان، كما يعتبر هذا المعرض على الرغم من حجمه المتواضع ظاهرة بارزة ومشوقة وذات قيمة.

وأضاف أن هذه الأفلام أثرت كثيراً في أذواق السيدات وأصبحت موديلات الأزياء بعد ظهور نجمات السينما فيها تتمتع بشعبية كبيرة.