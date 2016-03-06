حمدى قنديل: يجب وقف العمليات الإرهابية قبل مناقشة دعوات عودة الإسلاميين

قال الإعلامى حمدى قنديل، إنه يجب وقف كل العمليات الإرهابية قبل مناقشة دعوات عودة جماعات الإسلام السياسى للحياة السياسيةـ، أو حتى التفاوض معهم.

وأوضح حمدى قنديل، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، أنه لا يمكن الحكم على أداء البرلمان فى الوقت الحالى ولابد أن نتريث فى الحكم على المجلس، مؤكدا أن أداء المجلس سيتحسن خلال الفترة المقبلة.

واكد أن قرار إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة صائب، ويحقق تطلعات الشعب المصرى ولن يكون له أى انعكاسات إلا فى إسرائيل.

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