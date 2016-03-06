أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حمدى قنديل: يجب وقف العمليات الإرهابية قبل مناقشة دعوات عودة الإسلاميين

Google+ Print
حمدى قنديل: يجب وقف العمليات الإرهابية قبل مناقشة دعوات عودة الإسلاميين حمدى قنديل: يجب وقف العمليات الإرهابية قبل مناقشة دعوات عودة الإسلاميين
قال الإعلامى حمدى قنديل، إنه يجب وقف كل العمليات الإرهابية قبل مناقشة دعوات عودة جماعات الإسلام السياسى للحياة السياسيةـ، أو حتى التفاوض معهم.

وأوضح حمدى قنديل، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، أنه لا يمكن الحكم على أداء البرلمان فى الوقت الحالى ولابد أن نتريث فى الحكم على المجلس، مؤكدا أن أداء المجلس سيتحسن خلال الفترة المقبلة.

واكد أن قرار إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة صائب، ويحقق تطلعات الشعب المصرى ولن يكون له أى انعكاسات إلا فى إسرائيل.


>- صباحى بندوة بالكرامة يوجه التحية لحسن نصرالله: هناك مساع لتفجير حربا طائفية

- بالصور.. بدء حفل توقيع كتاب "التنظيم السرى لعبد الناصر" بحضور صباحى وحمدى قنديل

- حمدى قنديل: لابد من توثيق تاريخ التنظيم الطليعى فى عصر جمال عبد الناصر

- صباحى بندوة بالكرامة يوجه التحية لحسن نصرالله: هناك مساع لتفجير حربا طائفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365