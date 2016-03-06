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وزارة الكهرباء: توزيع 7.5 مليون لمبة ليد على المواطنين حتى الآن

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وزارة الكهرباء: توزيع 7.5 مليون لمبة ليد على المواطنين حتى الآن وزارة الكهرباء: توزيع 7.5 مليون لمبة ليد على المواطنين حتى الآن
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع بلغ 12 مليون و 200 ألف لمبة، حتى الآن.

وأضاف "اليمانى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع 7.5 مليون لمبة ليد على المواطنين حتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 10 لمبات ليد لاستبدالها باللمبات المتوهجة المستهلكة للطاقة، موضحا أن قرار شركات توزيع الكهرباء الـ9، على مستوى الجمهورية بإلزام المستهلكين الجدد بشراء 10 لمبات ليد مقابل الحصول على عداد كهرباء، يهدف لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

وقال "اليمانى"، إن هذه التعليمات تأتى فى إطار خطة الوزارة، لتوزيع الـ13 مليون لمبة ليد لترشيد الاستهلاك بقدرة 250 ميجا وات، لافتاً إلى أن التزام المواطنين يأتى فى مصلحتهم بالمقام الأول لما يعود عليهم من تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.


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