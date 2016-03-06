إحالة أوراق المتهمين بخطف طفلة وقتلها بالغربية إلى فضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة بإحالة أوراق 5 متهمين مقيمين بمركز قطور بمحافظة الغربية فى قضية اختطاف طفلة 3 سنوات وخنقها وإلقائها بمنور عقار للتخلص من الجثة ومساومة والدها على مبلغ مالى بعد قتلها لفضيلة المفتى.

وترجع الواقعة لعام 2013 بورود بلاغ لمأمور مركز قطور من والد الطفلة "شيماء" 3 سنوات مقيم بعزبة العويضة دائرة المركز باختفاء نجلته أثناء ذهابها للحضانة وتلقيه اتصالاً هاتفياً من رقم محمول يطلب منه فدية 100ألف جنيه لإطلاق سراح نجلته، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الواقعة قاده العميد خالد عبد الحميد مفتش بإدارة البحث الجنائى أنذاك، والرائد محمد كساب رئيس مباحث قطور أنذاك، والنقيب أيمن الشاذلى معاون مباحث قطور أنذاك، وتم وضع خطة بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصل ضباط المباحث إلى تحديد المتهمين، وتبين أنهم ابن عم والد الطفلة وزوجته ونجلتها وشقيقها وخطيب الثالثة لمرورهم بضائقة مالية، حيث قاموا باستدراج الطفلة عن طريق المتهمة الثالثة وأعدوا العدة لذلك بأن قامت بانتظار الطفلة أثناء ذهابها للحضانة واستدرجتها إلى منزلها، واشتروا شريحة تليفون محمول، واتصلوا بوالدها وطلبوا فدية 100ألف جنيه لتركها، وعقب ذلك قاموا بخنقها وإلقاء جثتها فى منور منزل مجاور لإخفائها، وظلوا يساومون والدها للحصول على المبلغ بالرغم من قتلهم للطفلة، وتم ضبط المتهمين واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم للواقعة وأحيلوا لمحكمة جنايات المحلة التى قضت بإحالتهم لفضيلة المفتى.

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