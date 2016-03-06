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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "خلية الصواريخ"

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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "خلية الصواريخ" اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "خلية الصواريخ"
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.


>- تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية الصواريخ الإرهابية" لجلسة 6 مارس المقبل

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