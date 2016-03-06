طائرات عراقية تلقى منشورات على مدينتى الفلوجة بالأنبار والموصل بنينوى

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية آلاف المنشورات على مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى تطالب فيها السكان بالاستعداد لعملية التحرير من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طائرات القوة الجوية ألقت المنشورات على مدينة الفلوجة تطالب المواطنين بالتهيؤ لمرحلة ما بعد "داعش" الإرهابى التى باتت نهايتها قريبة.

كما وجهت المنشورات المواطنين وبشرتهم بنهاية "داعش" فى الجانبين الأيمن والأيسر من مدينة الموصل والقيارة وحمام العليل والشورى فى نينوى والشرقاط فى صلاح الدين.

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