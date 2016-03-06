أمير مكة المكرمة يستقبل جنوداً من الحد الجنوبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي الذين قدموا لسموه الشكر والعرفان على مشاعره السامية التي تمثلت في قصيدة سموه والتي حملت عنوان "ياليتني معكم" وكانت موجهة للجنود البواسل في الحد الجنوبي.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره للجنود على مشاعرهم الطبية، وما يقومون به من أعمال جليلة للذود عن حمى الوطن، وحماية ساكنيه، سائلا الله العظيم لهم النصر.

وخلال اللقاء قدم الجنود شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على مشاركته الوجدانية التي كان لها الأثر الكبير في رفع معنوياتهم وزملائهم، مؤكدين أن حدود الوطن خط أحمر، ولن يُسمح لأحد بالاقتراب منه أو تجاوزه، وقدموا لسموه قصيدة مجاراة ألقاها نيابة عنهم الرقيب أحمد العتيبي.