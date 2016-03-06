سحب تراخيص «تجار الشنطة» من المكاتب الهندسية

حذر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بالمملكة م. جميل البقعاوي من المكاتب الهندسية التي تعمل بنظام "الكفالة" أو ما يطلق عليهم ب"تجار الشنطة" من أن سحب تراخيصهم سيكون الخطوة القادمة رافضاً السكوت عن مثل هذه الممارسات التي وصفها باللا مهنية.

وأعرب م. جميل عن أسفه بوجود (مكاتب هندسية بالكفالة) مشيراً إلى تشكل فريق من مكاتب الهيئة السعودية للمهندسين مع خدمة المستهلك في وزارة التجارة، بعد التنسيق مع وزير التجارة، وتم وضع الأساسيات والاشتراطات، كاشفاً أن الشهر القادم سيشهد إطلاق حملة توعوية لمنع هذا النوع من المكاتب، ستتم بعدها جولات ميدانية تفتيشية، محذراً من الختم على أي ورقة أو مخطط بمقابل مادي فقط.

وخاطب البقعاوي أصحاب المكاتب بالقول: إذا تتوقعون أننا سنسكت عن تجارة الشنطة فهذا غلط، وسيتم سحب الترخيص منه أو معاقبته أو إنذاره حسب النظام، وستكون هناك جولات تفتيشية مفاجئة على المكاتب، وأؤكد أننا وضعنا يدنا بيد وزير التجارة (والكل يعرف دور وزارة التجارة حالياً)، وكلنا جميعاً لا نرضى بوجود هذه النوع من الممارسة اللا مهنية وبإذن الله سنقضي عليها.

وأعرب البقعاوي خلال اللقاء الاجتماعي الأول الذي أقامه فرع هيئة المهندسين في محافظة الأحساء وأقيم في مزرعة المهندس أحمد الجغيمان نائب الفرع بحضور رئيس الفرع م. عبدالرحمن بن عبدالله النعيم، وحضور وكيل وزارة العمل الأستاذ عدنان النعيم وأكثر من ستين مهندساً، أعرب عن عدم رضاه لغياب الكود السعودي للبناء، لافتاً إلى وجود مبادرات قادمة تتعلق به، كاشفاً عن أنه سيتم خلال الثلاثة أشهر القادمة تأهيل مهندسين سعوديين للتصميم والتنفيذ والإشراف على كود البناء السعودي، وسيكون الموضوع اختيارياً لمن يريدها من المكاتب، كاشفاً عن أن بعض الوزراء أبلغهم أن وزاراتهم ستشترط عدم قبول المكاتب إلا التي ستكون مؤهلة من هيئة المهندسين.

إطلاق حملة توعية تعقبها حملة تفتيش على المكاتب تنفذها «التجارة» و«المهندسين»

واستعرض م. جميل البقعاوي خطة مجلس إدارته لتطوير القطاع الهندسي في المملكة وخطة التحول الاستراتيجي للمهندسين في المملكة، كما استعرض جانب مما وصفه بهموم القطاع الهندسي والتي منها جودة القطاع الهندسي، معتبراً أنها لا ترقى للمستوى الذي يمتناه الجميع، وأضاف أن الراتب الجيد الذي يتمناه المهندس أحد أهم همومه، مؤكداً أن اقتصاد أي بلد يقوم على قوة مهندسيه، وأشار إلى أن المملكة يوجد بها 235 ألف مهندس منهم فقط 35 ألف مهندس سعودي ما يعني نسبة 15% فقط! ولفت إلى وجود نقص حاد في عدد المهندسين السعوديين، متسائلاً عن سبب وجود بعض المهندسين لم يحصل على وظيفة؟ وعزا ذلك إلى اشتراط الخبرة من قبل المكاتب الهندسية، مستدركاً أن هذا أحد التحديات التي تسعى الهيئة السعودية للمهندسين لحلها.

وتابع م. جميل سعيهم في مجلس الهيئة الجديد لجعل مهنة الهندسة مغرية، شارحاً خطة "التحول الاستراتيجي" التي وضعوها مبيناً أنها تتمحور حول أربع نقاط رئيسية أولها المهندس السعودي الذي نسعى لرفعه عبر بوابة العضوية والكادر الهندسي وتدريب المهندس وتطويره وتحسين بيئة العمل، والمحور الثاني مهنة الهندسة وكيف تصبح جذابة ؟ الثالث المكاتب الهندسية والاستشارية وماذا قدمنا لها، وهل وصلت هذه المكاتب لمستوى الطموح؟ المحور الرابع هيئة المهندسين نفسها وآلية عملها ومقاييس الأداء حيث ستتم الاستفادة من خبرة أرامكو السعودية في هذا الجانب.

وقارن البقعاوي بين المهندس السعودي الذي يعمل في الجهات الحكومية حيث لا يحصل على الراتب المغري، ولا الدورات التخصصية الكافية، على عكس من أقرانه في أرامكو وبعض الشركات الأخرى، معتبراً أن الراتب الضعيف سبب لعدم إنجاز وإبداع المهندس في القطاعات الحكومية.

وبين أنه وللحاجة الملحة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي وغيرهم للدورات فقد تقديم أكثر من 100 دورة خلال الخمسة الأشهر الماضية استفاد منها 2500 مهندس، لافتاً إلى أنها مدعومة من قبل الهيئة يدفع المهندس ألف ريال بدلاً من أن يدفع ستة آلاف ريال خارج أسوار الهيئة، فيما يدفع المهندس الغير سعودي ألفي ريال، مضيفاً أنه خلال الشهر القادم ستقدم 62 دورة جديدة، كما أطلقت مؤتمرات مدعومة ومجانية، ودعا المهندسين السعوديين الذي لديهم القدرة لتقديم دورات إلى تقديم دورات، منبهاً أنه وبعد تقديم الدورة سيعمل تقييم على المهندس، فإذا أخذ تقييماً عالياً سيكمل تقديم دورات لدى الهيئة مشدداً على أهمية الجودة وحرصهم على وجود مهندسين بمرتبة خبراء.

وأعلن م. جميل عن بدء التأمين الطبي على المهندسين لأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين مع شركة (بوبا) 485 ريالاً للمهندس والأولاد 900 ريال والزوجة 1700 ريال بدون إفصاح حتى للأمراض المزمنة أو الخطيرة كالسكر والضغط والسرطان، مستدركاً أن معظم الشركات لمن لديهم هذه الأمراض ترفع الرسوم، واصفاً العرض الذي حصلت الهيئة السعودية للمهندسين في التأمين الطبي بالمميز، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية الخطوة القادمة للوالدين، وتأمين المكاتب الهندسية، والتأمين المهني وهي الخطوة القادمة للتأمين ضد الأخطاء، مستدركاً أن التأمين الطبي ليس إلزامياً وإنما اختياري لمن يرغب.

وشدد جميل أن الهيئة وضعت خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها لمنح العضوية لمن يحمل شهادة الهندسة من جامعة غير معترف بها، كما ستحارب بقوة حاملي الشهادات المزورة، موضحاً عن وجود لجنة مشكلة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن الهيئة هي الجهة المخولة للاعتراف بشهادة المهندس الوافد قبل منحه بطاقة الإقامة. ورفض المبالغة في الأرقام التي تشير إلى عدد المهندسين الحاملين شهادات مزورة، مؤكداً سعي الهيئة أنه وقبل حصول المهندس الغير سعودي على فيزا الدخول للمملكة أن يتم التأكد من صحة وسلامة شهادته، ولم ينفي وجود شهادات مزورة إلا أنه وصفها بالقليلة، مشيراً إلى تشكيل إدارة حديثة في الهيئة لخدمة أعضاء الهيئة، معرباً عن طموحه في أن تصبح في المستقبل بطاقة عضوية الهيئة السعودية مصدر فخر لحاملها.

وأبان البقعاوي أنه تم تشكل لجنة ضمت أعضاء من الهيئة برئاسة د. حسين ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيه من وزيرها المهندس م. عبداللطيف آل الشيخ لدراسة التحفظات التي أبدتها الهيئة على تنصيف المكاتب الهندسية الذي كان مزمعا إطلاقه، فدرست هذه اللجنة على مدى ثلاثة أشهر أفضل التصنيفات العالمية والعربية، كما عملت ورش عمل، وفتح موقع الهيئة لاستقبال الآراء للوصول إلى أفضل الأطروحات وتم بفضل الله خلال الأيام القليلة الماضية التوقيع على التصنيف للمكاتب الهندسية في المملكة الذي سيرى النور قريباً، لافتاً إلى أنه يلبي طلبات الجميع ومنصف وعادل، كما سيرفع الجودة.

وبين البقعاوي أن من الأمور التي تمت مناقشتها في مجلس الهيئة هو شكوى أصحاب المكاتب الهندسية من السعودة، مشيراً إلى أنه تم الشروع في مشروع التحول الوطني بدعم من سمو ولي ولي العهد، فشاركت الهيئة تحت مظلة وزارة التجارة وتم وضع الآليات أهمها الترحيب بالمهندس حديث التخرج، وتم الاجتماع بوزير العمل بحضور وزير التجارة وخلالها أكد على حرصه لرفع نسبة المهندسين السعوديين، وقدم الوزير مبادرة ذات شقين الأول يتعلق بطلاب الهندسة، حيث سيحسب طالب الهندسة لأصحاب المكاتب واحد صحيح في السعودة من أول يوم يداوم فيه محذراً من السعودة الوهمية، وشدد على أهمية الالتزام وعدم اللجوء للسعودة الوهمية وسيتم وضع آلية قانونية لمنع هذا النوع من الممارسة.

قريباً.. وزارات لن تقبل إلا المكاتب المؤهلة من هيئة المهندسين على الكود السعودي

من جانبه بين د. حسين يحيى فاضلي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين منافع عضوية الهيئة موضحاً أن التأمين عن طريق هيئة المهندسين أقل من خارجها بكثير مبيناً أن التأمين مع شركة بوبا عن طريق الهيئة ب3900 ريال فيما خارجها بنحو 10 آلاف ريال. ووجدنا إقبالا كبيرا، إلى الآن تم التسجيل في التأمين 1300 شخص، فيما انضم لعضوية الهيئة نحو 3500 في ثلاثة أشهر، وتمنى انخراط جميع المهندسين في الهيئة للارتقاء ببيت الجميع، وكشف د. حسين عن أن الشركة السعودية للكهرباء تسعى للتأمين الطبي على جميع مهندسيها عبر الهيئة السعودية للمهندسين وهي بادرة طيبة من المهندس زياد الشيحة، وامتدح فاضلي قدرات المهندس السعودي، كاشفاً عن وجود مهندسين سعوديين يقدمون دورات في ماليزيا، وحث د. حسين المهندسين الشباب للاشتراك في الشعب الهندسية المتخصصة في هيئة المهندسين، والمؤتمرات، والأبحاث العلمية، وتقديم دورات علمية للتطوير من قدراتهم وإمكاناتهم.

بدوره بين م. يوسف الفريدان "عضو هيئة المهندسين" تشكيل لجنة التحكيم الهندسي وهي خطوة أطلقتها الهيئة وتم شراء مبنى للهيئة في مدينة الرياض.

م.عبدالرحمن النعيم أشاد بالاجتماع وضرورة الخروج بنتائج إيجابية، مشدداً أن الهيئة السعودية للمهندسين هي الصوت الذي يمثل المهندس في جميع القطاعات.

بدوره طالب م. عبدالله الشايب مدير الجمعية السعودية لعلوم العمران بضرورة الاهتمام بالمهندسات السعوديات ودعم توظيفهن على غرار أقرانهم من الرجال، وهنا أجاب م. جميل بالإشارة إلى أن المهندسات محل اهتمام الهيئة مشيراً إلى إقامة دورتين خلال الأسبوع القادم مخصصة لهن وتقدم الدورة لهن مهندسة، وأعاد م. الشايب الطلب الذي قدمه قبل نحو عشرين عاماً لفتح فرع لهيئة المهندسين في الأحساء. من جانبه أشاد م. صالح البقشي رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالأحساء بدور الهيئة كما أوضح أن الأحساء تضم 1500 مهندس يشاركون في بناء وطنهم بجدارة.