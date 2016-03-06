الجبير: على الأسد أن يرحل عاجلاً وليس آجلًا

قال وزير الخارجية عادل الجبير امس إن على رئيس النظام السوري بشار الأسد أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها.

وقال الجبير خلال زيارة لفرنسا "بالنسبة لنا الأمر واضح جدا.. يجب أن يكون رحيل الأسد في بداية العملية وليس في نهاية العملية. لن يستغرق الأمر 18 شهرا."

جاءت تصريحاته قبل أيام من الموعد الذي تستهدف الأمم المتحدة فيه استئناف محادثات السلام في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام في سورية.

وتراجعت الولايات المتحدة وحكومات غربية كانت تدعو من قبل لرحيل الأسد مبكرا عن مطلبها بعد أن تعزز موقفه بالتدخل الروسي في سورية منذ سبتمبر .

وقال الجبير إن المملكة ستتسلم شحنة من الأسلحة الفرنسية كانت قد طلبتها في الأصل من أجل لبنان.

وعلقت المملكة في فبراير حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني ردا على عدم إدانة بيروت لهجمات تعرضت لها بعثتان دبلوماسيتان سعوديتان في إيران.

وقال الجبير للصحافيين خلال زيارة لباريس "اتخذنا قرارا بأننا سنوقف منح الجيش اللبناني مساعدات عسكرية بثلاثة مليارات دولار وبدلا من ذلك سنعيد توجيهها إلى الجيش السعودي".

"لذلك سيتم استيفاء العقود (مع فرنسا) لكن الزبون سيكون الجيش السعودي."