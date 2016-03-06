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مرتضى منصور: الحجز على 8 ملايين جنيه من أرصدة الزمالك لصالح ممدوح عباس

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مرتضى منصور: الحجز على 8 ملايين جنيه من أرصدة الزمالك لصالح ممدوح عباس مرتضى منصور: الحجز على 8 ملايين جنيه من أرصدة الزمالك لصالح ممدوح عباس
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تم الحجز على 8 ملايين جنيه من أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك، نظراً للدعوى القضائية التى حركها ممدوح عباس، للحصول على مديونياته لدى النادى.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تزوير فى العقود التى استند إليها ممدوح عباس فى قضيته، معرباً عن حزنه من الحالة التى يمر بها الزمالك فى الوقت الحالى، ومحاربته من قبل أبنائه.

وأضاف، أن الأزمة التى وقع فيها الزمالك، ستضر الفريق الكروى الأول المقرر له أن يسافر فجر الأربعاء المقبل، متجهاً إلى الكاميرون، لمواجهة يونيون دوالا الكاميرونى، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 مارس الجارى، إلا أن الحجز على الأرصدة وعدم وجود سيولة مادية فى خزينة النادى ستقف حائلاً أمام سفر الفريق.

استطرد رئيس القلعة البيضاء قائلاً أنه سيلجئ للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لإيجاد حلاً سريعاً للأزمة التى لحقت بالنادى.

تأجيل دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام لجلسة 27 مارس
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