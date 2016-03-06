استقرار حالة الطفلة المصابة برصاص رقيب شرطة أثناء فضه مشاجرة بـ"بولاق"

أكد مصطفى أحمد، نجل عمة الطفلة هنا صابر، التى أصيبت بطلق نارى على يد رقيب شرطة تابع لقسم بولاق الدكرور، أن الطفلة حالتها مستقرة.

يذكر أنه أثناء فض رقيب الشرطة، "إيهاب. ع" مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمدينة عامر ببولاق الكائنة بالقرب من مستشفى بولاق الدكرور، أطلق الأعيرة النارية لفضها، مما أسفر عن إصابة الطفلة بطلق نارى فى منطقة الظهربالخطأ.

وأضاف أن الطفلة وقت نشوب المشاجرة كانت متواجدة بصحبة والدها، بمحل أدوات منزلية، يملكه بمدينة عامر، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العينى لإسعافها، مؤكدا أن حالتها مستقرة.

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التحفظ على رقيب شرطة أصاب طفلة بعيار نارى أثناء فض مشاجرة ببولاق