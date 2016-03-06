أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

استقرار حالة الطفلة المصابة برصاص رقيب شرطة أثناء فضه مشاجرة بـ"بولاق"

Google+ Print
استقرار حالة الطفلة المصابة برصاص رقيب شرطة أثناء فضه مشاجرة بـ"بولاق" استقرار حالة الطفلة المصابة برصاص رقيب شرطة أثناء فضه مشاجرة بـ"بولاق"
أكد مصطفى أحمد، نجل عمة الطفلة هنا صابر، التى أصيبت بطلق نارى على يد رقيب شرطة تابع لقسم بولاق الدكرور، أن الطفلة حالتها مستقرة.

يذكر أنه أثناء فض رقيب الشرطة، "إيهاب. ع" مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمدينة عامر ببولاق الكائنة بالقرب من مستشفى بولاق الدكرور، أطلق الأعيرة النارية لفضها، مما أسفر عن إصابة الطفلة بطلق نارى فى منطقة الظهربالخطأ.

وأضاف أن الطفلة وقت نشوب المشاجرة كانت متواجدة بصحبة والدها، بمحل أدوات منزلية، يملكه بمدينة عامر، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العينى لإسعافها، مؤكدا أن حالتها مستقرة.
>


>التحفظ على رقيب شرطة أصاب طفلة بعيار نارى أثناء فض مشاجرة ببولاق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365