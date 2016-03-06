"الداخلية": التحفظ على مندوب الشرطة مطلق الرصاص فى مشاجرة بولاق الدكرور

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه تم التحفظ على مندوب الشرطة الذى أطلق الرصاص فى مشاجرة بولاق الدكرور.

وقال إنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية بمدينة عامر بدائرة قسم بولاق الدكرور، و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين كل من "أحمد . ى . ب " عاطل " ومقيم بدائرة القسم ، والسابق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم رقم 160/2008 مخدرات "هارب"، (طرف أول) ، و سائق توك توك " مقيم بدائرة القسم - مصاب بكدمات بالوجه وجرح قطعى باليد اليسرى - ، و سباك " ومقيم بدائرة القسم (طرف ثان) تدخل على إثرها مندوب شرطة من قوة القسم " إجازة طارئة " فتعدى عليه الأول بالضرب وأحدث إصابته بكدمة بالأنف والجبهة والساق اليسرى.

وأوضح المسئول الأمنى، أنه أثناء قيام مندوب الشرطة بضبط الأول لحيازته سلاح نارى" فرد خرطوش " قام بالفرار، مما دفع مندوب الشرطة لإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء لإستيقافه، إلا أنه لم يمتثل فقام بإطلاق عيار نارى آخر أصاب بطريق الخطأ طفله 12 سنة، والتى تصادف تواجدها بمكان الواقعة، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العينى لتلقى العلاج.

وتمكن مندوب الشرطة من ضبط سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 16 مم "، وتقدم للشهادة عدد من شهود الواقعة من قاطنى المنطقة وأيدوا ما جاء بالفحص، تم إسعاف مندوب الشرطة والتحفظ عليه والسلاح المستخدم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لإلقاء القبض على المتهم الهارب.

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