وزير التموين: نستورد 95% من زيت الطعام الخام.. وتغلبنا على أزمة الأرز

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، إن مصر تستورد 95% من الزيت الخام الخاص بالطعام، مشيراً إلى وجود تباطؤ فى إمداد الأرز خلال الفترة الأخيرة، لكنه تم تخطى هذه الأزمة الآن، حيث يتم توريد 1800 طن يوميًا إلى المنافذ التموينية.

وأضاف "حنفى" فى تصريحات إعلامية، أن فتح باب تصدير الأرز فى مصر يرجع إلى أن الكميات التى زُرعت منه كانت أكثر من الكميات التى كان مخطط لها، مشيرًا إلى أن استخدام مصر للدولار أكبر بكثير من مواردها، ما كان له أثر بالغ على استيراد السلع فى مصر.



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