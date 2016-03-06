أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية": أمين شرطة سابق مطلوب فى قضيتين يسلم نفسه وترحيله لقسم النزهة

Google+ Print
"الداخلية": أمين شرطة سابق مطلوب فى قضيتين يسلم نفسه وترحيله لقسم النزهة "الداخلية": أمين شرطة سابق مطلوب فى قضيتين يسلم نفسه وترحيله لقسم النزهة
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن أمين الشرطة السابق وعضو النادى العام للأفراد سابقا عبد الحليم محمد درويش، سلم نفسه ومثل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

وأوضحت الداخلية، أن أمين الشرطة السابق متهم فى القضية رقم 3608 لسنة 2014 حيازة مواد مخدرة وصدر له حكم فيها بالحبس 3 أشهر، والقضية رقم 354 لسنة 2015 تحريض أفراد ميناء القاهرة الجوى على التظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية وصدر لها فيها حكم بالسجن سنة.

وأكدت الداخلية، أنه تم ترحيل أمين الشرطة السابق لقسم النزهة لاستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365