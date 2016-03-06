"الداخلية": أمين شرطة سابق مطلوب فى قضيتين يسلم نفسه وترحيله لقسم النزهة

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن أمين الشرطة السابق وعضو النادى العام للأفراد سابقا عبد الحليم محمد درويش، سلم نفسه ومثل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

وأوضحت الداخلية، أن أمين الشرطة السابق متهم فى القضية رقم 3608 لسنة 2014 حيازة مواد مخدرة وصدر له حكم فيها بالحبس 3 أشهر، والقضية رقم 354 لسنة 2015 تحريض أفراد ميناء القاهرة الجوى على التظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية وصدر لها فيها حكم بالسجن سنة.

وأكدت الداخلية، أنه تم ترحيل أمين الشرطة السابق لقسم النزهة لاستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية.

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