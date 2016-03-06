حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الزعابي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس حفل العشاء الذي أقامه سلطان محمد راشد الزعابي بمناسبة زفاف نجله المهندس خالد سلطان الزعابي إلى كريمة رجل الأعمال عبدالله حسن بن حميدان الزعابي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهنئة للعريس خالد سلطان الزعابي، متمنياً له حياة أسرية سعيدة.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأفراح على طريق الشيخ محمد بن زايد في رأس الخيمة الشيخ محمد بن صقر القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، والشيخ طارق بن أحمد بن حميد القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وشاركت إحدى الفرق الحربية في تقديم لوحات فنية من التراث الإماراتي وذلك ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.