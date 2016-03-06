افتتاح مركز للسوفلدى بطوخ بالقليوبية وتوفير العلاج لغير القادرين بالمجان

أكد الدكتور السيد الهنداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المنتجة للسوفلدى المصرى أن وزارة الصحة وافقت على افتتاح 12 مركزا جديدا لصرف السوفالدى بالمستشفيات ، وستكون البداية بافتتاح مركز بمستشفى طوخ فى محافظة القليوبية

وأضاف "الهنداوى"، فى تصريحات صحفية، أنه تقرر عقد اتفاق بين الشركات المنتجة لعقار "السوفو لانورك بلس" المعروف بـ" الهارفونى المصرى" وبين صندوق "تحيا مصر" لعلاج غير القادريين فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مريض على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الصندوق.

وأضاف "الهنداوى" أن عقار "سوفولانورك بلس " يحمل أملا جديدا لملايين المرضى المصريين، وسيطرح خلال أسبوع بالمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات والصيدليات، ورفض "الهنداوى" التشكيك فى بروتوكولات العلاج المصرية من قبل غير المتخصصين خاصة من قبل بعض وكلاء الشركات الأجنبية.

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