غدا.. التجهيز لحفل زواج جماعى بالعريش

تستعد شباب قافلة شعاع الخير بشمال سيناء، لعقد حفل زواج جماعى لـ 40 عروسا بالعريش غدا الاثنين فى قاعة احتفالات المدينة الشبابية بالعريش.

وقال محمد التمساح أحد المتطوعين فى التجهيز للحفل، تم بالتعاون مع جمعيات خيرية ومحافظة شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة انتهاء إجراءات التجهيز لإقامة الحفل تحت رعاية اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وأضاف أن قافلة شعاع الخير وفرت التجهيزات للعرسان، وان عددا من المتطوعين ساهموا فى توفير التجهيزات بجهود خيرية.

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