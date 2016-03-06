أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. التجهيز لحفل زواج جماعى بالعريش

Google+ Print
غدا.. التجهيز لحفل زواج جماعى بالعريش غدا.. التجهيز لحفل زواج جماعى بالعريش
تستعد شباب قافلة شعاع الخير بشمال سيناء، لعقد حفل زواج جماعى لـ 40 عروسا بالعريش غدا الاثنين فى قاعة احتفالات المدينة الشبابية بالعريش.

وقال محمد التمساح أحد المتطوعين فى التجهيز للحفل، تم بالتعاون مع جمعيات خيرية ومحافظة شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة انتهاء إجراءات التجهيز لإقامة الحفل تحت رعاية اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وأضاف أن قافلة شعاع الخير وفرت التجهيزات للعرسان، وان عددا من المتطوعين ساهموا فى توفير التجهيزات بجهود خيرية.


>- وصول قوافل وزارة التربية والتعليم لشمال سيناء

- لقاء محافظ شمال سيناء بقيادات التعليم يكشف تعطل إنشاء 50 استراحة

- ختام دورة تنمية مهارات موجهى الرياضيات بشمال سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365