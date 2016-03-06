تقرير في الجول - خمسة تحديات أمام الزمالك في مواجهة المقاولون

المقاولون يحتل الترتيب 15.. والزمالك وصيف الدوري المصري، رغم ذلك المواجهة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض لخمسة أسباب.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على الزمالك باستاد بتروسبورت في الجولة 21 للدوري المصري.

وجمع الزمالك 38 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ47 نقطة، بينما المقاولون لديه 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الخطر.

ويستعرض FilGoal.com خمسة تحديات تزيد صعوبة مواجهة المقاولون على الزمالك..

1) الخسارة الأولى لماكليش

ظهر أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي لأول مرة على مقاعد بدلاء فريقه أمام الإنتاج الحربي، اللقاء الذي شهد خسارة فريقه 3-1.

ويبحث ماكليش عن تحقيق الفوز الأول في الولاية الرسمية الأولى.. إذ كان لقاء الإنتاج ليس مسؤوليته بحسب تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

لكن الاسكتلندي آثر الجلوس على دكة البدلاء وتوجيه اللاعبين، قبل أن يخرج ليقول إنه تفاجأ من مستوى اللاعبين في الشوط الثاني عن الأول.

ورغم ذلك، ماكليش ألمح في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإنتاج إنه يحتاج لخمس مباريات حتى تظهر بصمته مثلما فعل مع جنك البلجيكي الموسم الماضي.

2) الاستمرار في ملاحقة الأهلي

اتسع فارق النقاط بين الأهلي المتصدر والزمالك إلى تسع نقاط.. ولا يملك الزمالك خيارا آخر بخلاف الفوز في باق مبارياته وانتظار سقطة للفريق الأحمر من أجل الحفاظ على لقبه.

الأمر لا يتوقف فقط عند الوصافة، لكن المصري البورسعيدي يزحف في هدوء لاقتناص المركز الثاني من الزمالك بفارق نقطتين فقط. (36 نقطة)

3) جهاد جريشة

يدير جهاد جريشة الحكم الدولي أول مباراة للزمالك منذ الأزمة الشهيرة الخاصة بتسريب مكالمات تليفونية بين مسؤولي اتحاد الكرة قيل فيها "رئيس الزمالك بيحب هذا الحكم".

وخرج مرتضى منصور بعد ذلك ليؤكد أن الزمالك أرسل خطابات رسمية يرفض فيها إسناد مباريات فريقه لجهاد جريشة.

الأمر الذي جعل المقاولون العرب يصرح لـFilGoal.com أن على جهاد جريشة استشعار الحرج والاعتذار عن عدم إدارة مباراة الزمالك. (التفاصيل)

كل هذا قد يجعل قرارات حكم المباراة تشهد حساسية من الفريقين.. فكل قرار تحكيمي قد يشهد جدلا من الطرفين.

4) نتائج المقاولون

صدق أو لا تصدق.. المقاولون العرب في أخر خمس مباريات حقق نقاط أكثر من الزمالك.

جمع المقاولون 10 نقاط في أخر خمس مباريات مقابل سبع نقاط للزمالك.

5) تطوير الدفاع

ماكليش قال في المؤتمر الصحفي جملة (Improve defense) أكثر من أربع مرات.

وعكف ماكليش على الاجتماع بلاعبيه أكثر من مرة وحرص على توجيهات خاصة للمدافعين خلال المران.

مهمة دفاع الزمالك لن تكون فقط للحفاظ على نظافة شباك الفريق، بل إثبات ما فعله ماكليش في التدريبات، على الأقل لا تتكرر أخطائه التي حدثت في المباريات الأخيرة.