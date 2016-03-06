توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6 مارس 2016

برج الميزان حظك ليوم الأحد 6/3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى..

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

حظك اليوم برج العذراء الأحد 6/3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج السرطان حظك ليوم الأحد 6/3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى..

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج الحوت الأحد 6/3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 6/3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الثور حظك ليوم الأحد 6/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى..

برج الثور على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

حظك اليوم برج القوس الأحد 6/3/2016

>القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج الحمل الأحد 6/3/2016

>الحمل على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الجدى الأحد 6/3 /2016

>الجدى على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى :-

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج العقرب حظك اليوم الأحد 6\3\2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج الدلو حظك اليوم الأحد 6\3\2016

على الصعيد العاطفى:

الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج الأسد حظك اليوم الأحد 6\3\2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>قد تنشأ بعض التوترات بينك وبين زملاءك فى العمل، ولكن حاول أن تحتوى الموقف، وإن شعرت انك أخطأت فلا ينقص الاعتذار منك.>العلاقة العاطفية هى التى تجعلك تعطى فى نواحى الحياة المختلفة، فالجانب العاطفى هام للغاية، لذلك احرص على شريك حياتك، ووليه اهتمام أكثر.>صحتك يجب أن تكون على رأس أولوياتك واهتمامتك، فإن شعرت أنها فى تدهور مستمر، عليك العمل على تحسينها.>يجب عليك أن تعطى لنفسك الأولوية، فلا تؤثر الآخرين على نفسك بشكل مبالغ فيه، مما يصيبك بالإجهاد فى العلاقات المختلفة>تكون قادرًا على التعرف على اشخاص جدد يفيدوك كثيرًا فى مجال عملك، وتنطلق نحو تحقيق أهداف انتظرتها طويلا. وقت مناسب لبدأ المشاريع التجارية الناجحة وربح الأموال فى مجالات مثل البورصة.>يعبر لك أحد الأشخاص عن مشاعره تجاهك قد لا يكون هذا التصريح بشكل مباشر ولكن من خلال ايحاءات بذلك، كن واعيا لمثل هذه الأمور، هناك فرصة كبيرة لتحول علاقة مهمة فى حياتك من صداقة إلى حب.>تعانى من بعض المشاكل الصحية المفاجئة لا تتردد فى استشارة الطبيب عزيزى العذراء حتى لا يتطور الأمر وتندم على ذلك بعد فوات الأوان، أحذر من تناول أى أدوية من تلقاء نفسك بدون استشارة طبيب.>لديك جدول أعمال ممتلئ هذه الأيام حاول التركيز والسيطرة على الأولويات، من الضرورى جدا ترتيب أهدافك فى تلك الفترة لكى تصل إلى النجاح المطلوب. احذر من بعض الصداقات المزيفة التى قد تعرقل مسيرتك.>عليك أن تدخر الكثير من الأموال من راتبك الشهرى، حتى تتمكن من الاستقلال وإنشاء مشاريعك الخاصة، لأنك تشعر بضغوط كثيرة فى العمل، وهذا يؤثر سلباً عليك.>عليك أن تبحث عن شريك حياة يفهمك فى المقام الأول، فمرورك بتجربة سيئة لا يعنى أن الجميع بهذه الصورة، لذا عليك أن تبحث عمن يقدرك، وحتماً ستجد.>صحتك الجسدية ستنعكس إيجاباً أو سلباً على باقى جوانب حياتك، لذلك اذهب إلى طبيب لتسير على نظام غذائى جيد.>من الضرورى جداً أن تبحث عن أصدقاء جدد، فهذا من شأنه أن يوسع مداركك، ويفتح لك الكثير من الطرق.>لقد كنت صبورًا بشكل كبير الفترة الماضية فى عملك، ولكن احذر اليوم من تعرضك لموجه من الغضب والاستياء تؤدى إلى نفاذ صبرك وتصرفك بشكل غير مسئول، حاول السيطرة على أعصابك حتى لا تهدم كل ما بنيته.>لا تنجرف فى علاقة تستنزف طاقتك وتأخذ منك أكثر مما تعطيك، يجب أن تقيم علاقتك الحالية جيدا وتستمع لصوت العقل، وقت مناسب ل، وقت مناسب لإتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تعود بالأفضل عليك وعلى شريكك.>تعانى من أرق شديد بسبب التوتر المصاحب لعملك هذه الأيام، حاول أن تسيطر على أعصابك فقلة النوم من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على صحتك الجسدية وتجعلك تتصرف بعصبية طول الوقت.>تلاحق أهدافك بطاقة هائلة، حاول أن تستمر فى ذلك بوعى وإصرار. اليوم أنت متسق كثيرًا مع ذاتك والوقت مناسب لبداية جديدة، ولكن عليك أيضًا أن تستمع جيدًا إلى نصائح المقربين منك.>تواجه بعض الصعوبات المادية والمهنية، ولكن طموحك كافى بأن يجعلك تتغلب على تلك العقبات، تمر بأيام صعبة عزيزى الجوزاء ولكن الفلك يبشرك بنهايتها قريبًا حيث تحقق أهدافك التى طالما انتظرتها طويلا.>حالة من الهدوء والسلام تمر بها علاقتك مع الشريك حاول الحفاظ على تلك الحالة والتعامل مع ضغوطات الحياة بعقلانية، احذر من التحدث مع الغرباء عن تفاصيل علاقتك حتى لا تدخل فى مشاكل أنت فى غنى عنها.>تهمل صحتك كثيرا هذه الايام نتيجة لانغماسك فى العمل، عليك التوقف عن تناول الأطعمة السريعة والمجمدة التى تسرف فى أكلها هذه الأيام لأنها سوف تعود بنتيجة سلبية ستظهر قريبا على جسدك.>أنتَ تحب هذا الوقت من العام، استفد من الجو الجميل وحاول الذهاب فى نزهة قصيرة مع أصدقائك. مشاكل وضغوطات فى العمل تنتهى قريبا وتنطلق نحو تحقيق النجاح.>دوماً كنت تنتظر اللحظة التى تغير فيها وظيفتك التى تشعرك بالملل والروتين، لأخرى أكثر انطلاقاً، فلماذا تنتظر؟ .. افعل ما تحب وابحث عن وظيفة تشعر فيها بالسعادة.>كثيراً ما يحدث سوء تفاهم بين شركاء الحياة، ولكن ما يصلح هذا هو أن تبادر بالحديث والمصارحة، فلا شىء سيتغير إن فضلت الصمت.>وسط جدول أعمالك المزدحم، لا تنسى الاهتمام بصحتك، لأنك بدونها لن تستطيع القيام بأنشطتك المختلفة.>كونك شخص عقلانى لا يعنى أبداً ألا تستمع للعاطفة، اترك لقلبك المجال، ووازن بينه وبين عقلك، حتى تتحقق لك السعادة.>صراع بينك وبينك زميل قديم فى العمل، ينتهى بخسارتك لفرصة لن تعوض مرة ثانية، بسبب جدالك الدائم حول المشكلات الجانبية والمهنية التى لا تنتهى، تدخل فى تفاصيل أنت فى غنى عنها، لكن فضولك يدفعك للحديث مع بعض الأشخاص الذى يحدث وقيعة بينك وبين زملائك فى العمل>تنتهى أزمتك فى مع بعض المقربين، التى نشبت لأسباب مادية منذ فترة طويلة، وتحاول إصلاح الوضع لتعود الأمور هادئة كما كانت، والاهتمام المتبادل بينك وبين أهلك وأصدقائك يزيد من قوة تحملك للمواقف الصعبة التى تمر بها فى حياتك.>تناول المشوربات التى تحتوى على كافيين مثل القهوة والنسكافيه بشكل دائم، يؤثر بشكل سلبى على جهازك العصبى ويقلل من تركيزك، خاصة أن هذه الفترة تتطلب منك مزيد من التركيز وبذل المجهود حتى تصلح ما أفسدته المواقف الغريبة التى أثرت على وضعك فى العمل.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة عصيبة فى محيط العمل، بسبب المشكلات التى نسبت بينه وبين أحد الزوملاء فى العمل، بفضل طبيعة مولود القوس التى تشجعه نحو الفضول للتعرف على أدق التفاصيل وحفظها، لكن علاقات القوس الأسرية الجيدة تجعله قادراً على تخطى الصعاب فى حياته بسبب الدعم المستمر والأحساس بالاستقرار>زيارة من شخص غريب فى مكان عملك، تغير مسار يومك، وتفتح أمامك مجموعة من الفرص التى ستغير من شكل وضعك لمهنى فى الأيام القادمة، الاستعانة بأراء الآخرين ستجعلك تظهر بشكل متفاعل ومحب للمشورة، ولا يحب التشبث برأيه وذلك سيدعمك كثيراً>الغيرة إحدى صور الحب، وبطبيعة الحمل الغيور، الذى لا يحب أن يرى أحد غيرته، لكن هناك مواقف تجبرك على إظهار غيرتك، بل والتعبير عن مشارعك بعيداً عن الخجل المعروف عن مولود الحمل، فالمجاهرة بالمشاعر دائماً أجمل وتنمى مشاعر الحب وتقوييها.>تسمع أخبار غير سارة عن حالة أحد الأصدقاء الصحية ، وتحاول أن تتأكد من هذه المعلومات، اكن حقيقة الأمر ستؤلمك كثيراً،وستجعلك تنتبه لحالتك الصحية جيداً، وتتبع عادات غذائية جديدة حتى تتجنب بعض الأعراض المرضية التى من الممكن أن تصيبك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش يوم سعيد على مستوى الصعيد المهنى والعاطفى، حيث يلتقى بشخص غريب يقدم له كثير من المساعدات ويمنحه الفرصة لأثبات نفسه فى مجالات متعددى، تغير من وضعه المهنى إلى الأفضل فى الأيام القادمة، ومصارحة الحبيب بالمشاعر الصداقة يقوى من العلاقة ويدعمها، والاهتمام بالحالة الصحية بعد التعرض لموقف سيئ، سيفيد مولود الحمل كثيراً بعد ذلك.>الأحاديث الجانبية فى محيط العمل لا تنتهى، والاستماع إلى هذه الأحاديث لن يفيدك فى الفترة القادمة، فالمشكلات لا تأتى إلا من وراء هذه الكلمات، حاول أن تبعد نفسك عن هذه الأجواء لا تفقد ما وصلت له من تميز وريادة ىبعد أن بذلت مجهود كبير فى الأيام السابقة.>التردد لن يفيدك الآن والمفاضلة بين قرارات القلب والعقل لن تعطى قرارات صحيحة، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون عمل توازن دائم بين صوت العقل وصوت القلب، لذلك حاول أن تستخدم حكمتك فى المواقف العاطفية، حتى لا تتصرف بشكل عشوائى وتندم بعد ذلك.>الاستجمام سيكون مطلبك فى الفترة القادمة، والحاجة إلى الأجواء الهادئة واللجوء إلى هواياتك المفضلة مثل القراءاة ومشاهدة الأفلام السينمائية، سيجعلك تدخل فى حالة من حالات صفاء الذهن التى تحاول الوصول لها منذ فترة كبيرة.>يتوقعل علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش يوم متقلب، بحيث تسود أجواء من التوتر و النميمة فى مجال العمل، ولا تحبذ طبيعة مولود الجدى أن تعيش فى مثل هذه الأجواء ولذلك، فالابتعاد فى هذه المواقغف سيكون بالتأكيد غنيمة بكل المقاييس، واللجوء إلى الحياة الهادئة المفعمة بالقراءة والاستجمام سيساعدك كثيراً فى استعادة نقاء الذهن الذى طالما بحثت عنه.>حاول التخلص من الخوف الذى يسيطر عليك فى العمل، أنت تستطيع أن تحقق نجاحات كثيرة لكن إذا وثقت بنفسك، علاقتك تسوء يوم بعد يوم برؤوسائك فى العمل، حاول الفصل بين حياتك الشخصية وبين العمل، فلا ذنب لأحد بما تمر به.>تحلى بالشجاعة واسمح للشخص الذى ستقابله اليوم بالدخول إلى قلبك لينتزع ما تمر به هذه الأيام، حاول الاستفادة القصوى من الفرص التى قد تأتى فى طريقك، مررت بظروف عاطفية سيئة خلال الفترة الماضية، لا تحاول إلقاء اللوم على أحد، أنت من أسأت الاختيار منذ البداية.>هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة بعض المسنين فى حياتك، هذا هو الوقت المناسب للجلوس معهم، وبالمثل، تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول صحة أطفالك، سوف ندرك مدى فعالية النظام الغذائى، وسوف تتخذ الخطوة الأولى نحو تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الصحة العامة على حد سواء لك ولعائلتك.>قد تكون تكسير واحدة من أكبر الصفقات لك شئ مفيد لمصلحتك، ولكن يجب أن يذكر صراحة أهدافك مع شريك حياتك، هذه الفترة غير مستقرة فى حياتك على كافة المستويات، تحلى بالصبر قليلا، فكل شئ سيصبح على ما يرام قريبًا، حاول أن تكتسب صداقات جديدة، أنت فى حاجة إلى ذلك..>برج الدلو على الصعيد المهنى: يتاح لك الكثير من التركيز على القيام باستثمارات والأمور المالية اليوم، تحكم بنفسك، لا تذهب لأى مشروع خاص بالمال اليوم، الوقت مناسب للضغط على رؤوسائك فى العمل لزيادة رواتبك، أفضل لك البقاء واكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.>انضمت النجوم حتى تساعدك على تلبية أحلامك، وسوف تكون هناك مغامرة عاطفية ولكن بحس فكاهى، قد لا يكون صاحب المغامرة العطفية ليس به مواصفات فتى أحلامك بأكملها، لكن سوف يحقق لك الكثير مما تريده، لذلك، حاول أن تعبر عما بداخلك تجاهه بطريقة جيدة.>على الرغم من أنك عادة ما تتمتع بصحة جيدة، إلا أنك اليوم ستعانى من انخفاض القدرة على التحمل الخاص بك، ومع ذلك، فإنك ستعمل بكامل طاقتك، سوف يكون الطقس مشرق ومشمس احترس من أن تدخل فى دوامة البرد هذه الأيام، كن حذرًا اليوم أثناء قيادتك.>حاول أن تحترم مواعيدك، هذا هو أفضل وقت للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، سوف تحتاج إلى انضباط وتركيز على إنجاز المهام الخاصة بك وكذلك جرعة صحية من قوة الإرادة، كنت بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب، والأن أنت توجه طاقتك نحو الاتجاه الصحيح.>قد تتلقى أخبار تريقة خاصة بعملك، أنها إضافة مهمة وجديدة، خاصة أن هذه الفترة تُقدم لك العديد من العروض من الشركات الأخرى، ستأتى لك رسالة هامة بشأن عملك عن طريق البريد، العلاقة بينك وبين زملاؤك فى العمل فى تحسن ملحوظ، حافظ على هذه العلاقة الجيدة.>إذا لم تكن حذرا، هناك بعض التدخلات ستؤدى إلى خلق اضطرابات خطيرة فى حياتك العاطفية، يجب أن تتعلم أن تثق فى مشاعرك الخاصة وكذلك فى شريك حياتك، ضع تركيزك بأكمله على ما تشعر به وليس ما يقوله الآخرون لك، يجب عليك أيضًا أن تهدئ الأجواء مع شريك حياتك.>تشعر أنك فى الجزء العلوى من الصحة البدنية وهذا هو أفضل وقت لوضع أهداف جديدة، ستتمتع بنجاح كبير على مستوى الألعاب الرياضية التى تمارسها بحضور عدد من الرياضيين، صحتك النفسية تتحسن أيضًا تشعر بأنك خالِ من الإجهاد، سوف تكون أيضًا مفعم بالحيوية والنشاط هذه الأيام احترس من العدوى.>خذ بعض الوقت لتقضيه فى العزلة وتحدد ما تريده حقا من الحياة، لذلك، تحتاج إلى إعادة تقييم أهدافك فى الحياة وكيف تؤثر أفعالك على حياتك الخاصة وكذلك علاقاتك، على الرغم من أنه من الأفضل أن تذهب لقضاء عطلة الاسترخاء بدلا من رحلات الاثارة والمغامرة.