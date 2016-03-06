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بتقوم من النوم جسمك بيوجعك..نام على الجنب اللى يريحك واعرف نصائح النوم المريح

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بتقوم من النوم جسمك بيوجعك..نام على الجنب اللى يريحك واعرف نصائح النوم المريح بتقوم من النوم جسمك بيوجعك..نام على الجنب اللى يريحك واعرف نصائح النوم المريح
"نام على أى جانب تحبه.. على يمينك أو يسارك أو على ظهرك بشرط يكون أنفك سالك" هذا ما أكد عليه الدكتور محمود السعداوى، أستاذ ورئيس قسم الصدر والباطنة بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وحذر أستاذ الباطنة والصدر من النوم على مخدة عالية لأن ذلك قد يصيبك بالانزلاق الغضروفى، ناصحًا بألا يزيد ارتفاع الوسادة عن 20 سنتيمتر فوق مستوى المرتبة التى لا يشترط أن تكون من نوع معين.

وأوضح د. السعداوى، أن التنفس يجب أن يكون بمعدل يتراوح بين 16 و20 مرة فى الدقيقة وإذا شعرنا به فهذا يعنى وجود مشكلة تستحق استشارة الطبيب أو معرفة سببها.. وهل هى بسبب ارتفاع مستوى المخدة أو لمشكلة فى الأنف، مشيرًا إلى أن الكحة والعطس وضيق النفس أعراض تخبىء وراءها بعض الأمراض لذلك يجب الانتباه.

وفى السياق يقدم موقع "WikiHow" عددًا من النصائح للحصول على نوم أفضل وهى:
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1- ألا تنام على وضعية البطن، لأنها تسبب عددا من الآلام والأوجاع المختلفة، وحال رغبت فى النوم بهذه الوضعية عليك وضع المخدة أسفل فخذيك بدلاً من رأسك.
>2- لا تستخدم الوسادة العالية، ولا تستخدم الوسادة الرقيقة والمنخفضة جدًا لأنها تسبب نومًا غير مريح.
>3- إذا كنت تنام على أحد الجانبين فعليك وضع وسادة بين الأرجل لأن ذلك يساعد فى حصولك على الراحة.
>4- ضع وسادة أسف الأرجل حال نمت على ظهرك.

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