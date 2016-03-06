أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التحفظ على رقيب شرطة أصاب طفلة بعيار نارى أثناء فض مشاجرة ببولاق

Google+ Print
التحفظ على رقيب شرطة أصاب طفلة بعيار نارى أثناء فض مشاجرة ببولاق التحفظ على رقيب شرطة أصاب طفلة بعيار نارى أثناء فض مشاجرة ببولاق
تحفظت قوات الأمن بقسم شرطة بولاق الدكرور، على رقيب شرطة، لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية، خلال فض مشاجرة ببولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابة طفلة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، لحين عرض الرقيب على النيابة للتحقيق، كما تم التحفظ على السلاح النارى الميرى الخاص به .

وكشفت التحريات الأولية لضباط مباحث بولاق الدكرور، أن رقيب الشرطة تصادف مروره بالقرب من مستشفى بولاق الدكرور، فشاهد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مما دفعه للتدخل لفضها، وأثناء ذلك تعدى عليه عاطل، فأشهر سلاحه، وأطلق أعيرة نارية أصابت طفلة، دون قصد، وتم تحرير محضرا بالواقعة.


>- الداخلية: إصابة حارس منزل المستشار ناجى شحاتة بطلق نارى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365