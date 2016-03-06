التحفظ على رقيب شرطة أصاب طفلة بعيار نارى أثناء فض مشاجرة ببولاق

تحفظت قوات الأمن بقسم شرطة بولاق الدكرور، على رقيب شرطة، لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية، خلال فض مشاجرة ببولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابة طفلة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، لحين عرض الرقيب على النيابة للتحقيق، كما تم التحفظ على السلاح النارى الميرى الخاص به .

وكشفت التحريات الأولية لضباط مباحث بولاق الدكرور، أن رقيب الشرطة تصادف مروره بالقرب من مستشفى بولاق الدكرور، فشاهد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مما دفعه للتدخل لفضها، وأثناء ذلك تعدى عليه عاطل، فأشهر سلاحه، وأطلق أعيرة نارية أصابت طفلة، دون قصد، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

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