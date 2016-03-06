بعد نشر"اليوم السابع".. القبض على صاحب "كلب الإتاوات" بكفر الشيخ

قال اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ، إنه تم إلقاء القبض على المتهم صاحب الكلب الذى استخدمه لمهاجمة أحد المحلات بمدينة دسوق لإبتزاز صاحبه وتحرر محضر بالواقعة .

أضاف شلبي، لـ " اليوم السابع"، أنه سيتم عرض المتهم على النيابة العامة صباح غد الأحد، مشددا على أنه لن يصمت أمام ترويع الأمنين وسيطبق القانون على الخارجين على القانون وكل ما يهدد أمن المواطن.

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كانت قد شهدت مدينة دسوق استخدام شاب لكلب مفترس لفرض إتاوات، واستهداف أصحاب المحلات بمدينة دسوق، فى كفر الشيخ، حيث يبرز فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرا مراقبة المحل، قيام أحد الشباب بمهاجمة صاحب محل لبيع الحلوى لتحصيل مبالغ مالية مستخدما كلبه المفترس، الأمر الذى أدى إلى بث حالة من الرعب والخوف لدى زائرى المحل ورواده خلال تواجدهم داخله، فيما حاول أحد أعضاء المحل الدفاع عن نفسه باستخدام كرسى خشبى ومواجهة الكلب وصاحبه، حتى مغادرته محيط المحل، لكن الكلب أمسك بجانب من بنطاله، تم ابلاغ قسم شرطة دسوق، وتكمن رجال المباحث من إلقاء القبض على الكلب وصاحبه .

بالفيديو..بلطجى بكفر الشيخ يفرض إتاوةعلى المحلات بكلب مفترس