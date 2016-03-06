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"دعم مصر" : قادرون على استيعاب اختلاف الأيديولوجيات والتوجهات بالبرلمان

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"دعم مصر" : قادرون على استيعاب اختلاف الأيديولوجيات والتوجهات بالبرلمان "دعم مصر" : قادرون على استيعاب اختلاف الأيديولوجيات والتوجهات بالبرلمان
عقد ائتلاف دعم ، اجتماعه الأسبوعى للمكتب السياسى، مساء اليوم السبت، بمقر الائتلاف بجاردن سيتى، لمناقشة جدول أعمال المكتب السياسى، وما تم إنجازه فى مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس ومناقشة باقى مواد اللائحة التى سوف يتم عرضها على النواب ابتداءاً من الغد.

وجاءت أبرز النقاط بجدول أعمال الاجتماع، كما جاء فى بيان الائتلاف منذ قليل، مناقشة الائتلاف لعدد من الطلبات التى تقدم بها بعض النواب للانضمام للائتلاف خلال الأسبوع الماضى، وفى هذا الصدد أكد المكتب السياسى أن الائتلاف يعى تماما اختلاف الأيدولوجيات والتوجهات السياسية والفكرية داخل المجلس وأنه منفتح على كافة التوجهات والكفاءات البرلمانية المتميزة داخل المجلس وقادر على استيعاب تلك التيارات تحت مظلة واحدة قادرة علي تلبية تطلعات الشعب المصرى .

وفيما يخص مناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، استعرض المكتب السياسى للائتلاف المواد التى تم الانتهاء منها وأداء نوابه خلال التصويت عليها، وأكد المكتب السياسي للائتلاف تماسك نوابه خلال التصويت علي مواد اللائحة وأنه سيظل على موقفه من باقى المواد لحين الانتهاء من التصويت على اللائحة.

كان النائب محمد مصطفى السلاب عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، كشف لـ"اليوم السابع"، عن أن اجتماع اليوم شهد طرح النائب أسامة هيكل نائب رئيس الائتلاف، مجموعة من الطلبات لعدد من النواب المستقلين، للانضمام إلى الائتلاف، مؤكداً أن الأمر أرجئ للدراسة واتخاذ قرار فيه باجتماع المكتب السياسى المقبل.

وأضاف "السلاب"، أن الاجتماع شهد أيضاً نقاشا بشأن عدد من المواد الخلافية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، متابعاً،: "انتهينا إلى الاستقرار بشأن قراراتنا السابقة حولها والتى تتلخص فى إلغاء لجنة النزاهة الشفافية، ودمج لجنتى الثقافة والإعلام"، لافتاً إلى أن ذلك جاء فى ضوء استقرار الائتلاف على تلك القرارات مُسبقاً إثر عدد من الاجتماعات.

اجتماع ائتلاف دعم مصر (1)

اجتماع ائتلاف دعم مصر (2)

اجتماع ائتلاف دعم مصر (3)

اجتماع ائتلاف دعم مصر (4)


>"دعم مصر" يُرجئ قراره بشأن طلبات انضمام عدد من النواب للائتلاف لدراستها
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