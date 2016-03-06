وزير الاتصالات الروسى يبدى انبهاره بالقرية الذكية.. ويؤكد: مصر دولة شابة

أعرب وزير الاتصالات الروسى نيكولاى نيكيفوروف، عن انبهاره بالقرية الذكية فى مصر ، قائلاً "أنا مبهور بما رأيته هنا فى القرية الذكية، بالأخص لأنها بالشراكة بين القطاع العام والخاص.. لقد رأيت العديد من الشركات العالمية التى تخلق الآلاف من فرص العمل".

وأوضح وزير الاتصالات الروسى فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، أن مصر دولة شابة وعدد مستخدمى الانترنت هنا سيزيدون، وعدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت سيزداد، مضيفاً: "نؤمن بأننا بحاجة للتعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فمصر شريك استراتيجى للاتحاد الروسى ولدينا بالفعل أمثلة كثيرة على التعاون".

وأشار إلى أن 65% من الشعب الروسى يستخدمون الإنترنت، لافتاً إلى أنه جارى استكمال مرحلة التحول للتليفزيون الرقمى وإدخال كابلات الفايبر للقرى متناهية الصغر فى روسيا، فى ظل وجود قانون اتحادى سيعطى الحق لقرية بها 250 نسمة أخيرًا فى كابلات الفايبر.

وذكر أن دور "الاتصالات" يتركز هو الجزء التقنى فى الإعلام توفير بث يُعَوَّل عليه فنيًا، مؤكداً أن صناعة الإعلام تتطور بسرعة كبيرة فى روسيا، وهناك الكثير من استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال.

وزير الاتصالات الروسى: سنحدث طفرة فى الإنترنت بمصر قريبًا

>